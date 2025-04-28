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Военное обозрение

«Станция в надёжных руках»: Лавров подтвердил, что Москва не рассматривает вариант с передачей ЗАЭС ни США, ни Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Москва не рассматривает передачу Запорожской АЭС ни Украине, ни США, станция останется российской. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS.

Российский министр опроверг утверждение американского журналиста о том, что Москва якобы получила предложение от Вашингтона о передаче Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины. По словам Лаврова, никаких предложений по ЗАЭС не было, а если поступят, то Россия объяснит, что изменения в подконтрольности станции невозможны. Как подчеркнул глава МИД, атомная станция находится в «надежных руках».

Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации «Росатом» под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг.

- заявил Лавров, добавив, что единственная угроза для ЗАЭС исходит от Украины, которая постоянно атакует станцию, создавая угрозу ядерной катастрофы.

О том, что передача ЗАЭС под контроль США якобы вписана в мирный план Трампа, сообщала западная пресса. В Киеве тоже против передачи станции американцам, Зеленский требует «вернуть» ее Украине, заявляя, что без украинского контроля она якобы работать не будет.

Между тем в «Росатоме» ранее заявили, что Запорожская АЭС войдет в энергетический контур России после окончания боевых действий.

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