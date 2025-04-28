Администрация США обсуждает идею диалога с КНДР - СМИ

Люди фотографируются на фоне плаката к саммиту между США и Северной Кореей в Ханой, Вьетнам.

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США проводит внутренние консультации по идее возобновления диалога с КНДР, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа, не афишируя это, проводит дискуссии, как внутренние, так и с приглашенными экспертами, по поводу вариантов возобновления диалога с КНДР", - говорится в статье.

"Мы стремимся определить, каковы позиции КНДР на сегодняшний день. За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем ситуацию, обсуждаем разные варианты действий, в том числе - вариант с возобновлением контактов", - приводит Axios слова неназванного высокопоставленного сотрудника Белого дома.