Лавров опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки по Украине

Россия готова искать баланс интересов, отметил глава МИД

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS опроверг, что российская сторона не готова ни на какие уступки по Украине, Москва готова искать баланс интересов.

На утверждение журналиста о том, что Россия на сегодняшний день не готова пойти на какие-либо уступки, Лавров ответил однозначно: "Это не так".

"Отвечу коротко: Вы не правы. Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов. Если это не то, что Ваша телекомпания считает готовностью к переговорам, то я не знаю, как мне быть еще менее красноречивым, пытаясь отвечать кратко", - подчеркнул министр.

При этом Лавров предпочел не вдаваться в "детали того, что является предметом переговоров, публично". "Понимаю, что Вы любите слухи, потому что они привлекают внимание, - продолжил глава дипведомства. - Я говорил о нашей позиции. Мы не обсуждаем то, что является предметом переговоров".