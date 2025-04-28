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Интерфакс-АВН

Минобороны Белоруссии планирует закупку беспилотников на сумму свыше $3,3 млн

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Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic Pro
Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic Pro.
Источник изображения: © Sinky

Минск. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны Белоруссии выставило заявку на закупку беспилотников на общую сумму 10 млн белорусских рублей (более $3,3 млн в эквиваленте), соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок республики.

Предметом плана закупок объявлены FPV-дроны Caddx X10 (AI version) или аналог в количестве 187 комплектов, FPV-дроны Caddx X10 (IR version) или аналог (190 комплектов), тактический беспилотный авиационный комплекс на базе мультикоптера (КВР-М) DJI Mavic3 Thermal в комплекте или аналог (81 комплект), тактический беспилотный авиационный комплекс на базе мультикоптера (КВР-М) Autel EVO MAX 4T в комплекте или аналог (83 комплекта), а также неуточненный "комплекс с FPV-дронами" (20 комплектов).

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Страны
Белоруссия
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БПЛА
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