Мы её знаем как «Бандероль»: Медведеву показали ранее неизвестную малозаметную крылатую ракету

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Ранее неизвестную новую малозаметную крылатую ракету продемонстрировали Дмитрию Медведеву на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом зампред Совбеза РФ сообщил на своем сайте.

Хотя новое изделие и засветилось на видео, но никаких подробностей о данной ракете нет. Сообщается, что она крылатая и малозаметная, но характеристики не раскрываются. Судя по снимкам на полигоне, ракета имеет весьма большие габариты, но полностью оценить их нет возможности, так как все снималось с одного ракурса. Как утверждает канал «Осведомитель», новая российская ракета «карандашной» формой головной части напоминает американскую крылатую ракету пониженной заметности AGM-158 JASSM.

А вот украинский канал «Полковник ГШ» утверждает, что на снимках якобы новая российская дрон-ракета «Бандероль», которая уже несколько недель применяется по Одессе и Николаеву. Предполагается, что данная ракета разработана для больших ударных беспилотников типа «Орион», имеет скорость 450-500 км/ч и боевую часть 120-140 кг.

Российские СМИ публикуют фото новой дешевой крылатой ракеты. У нее есть другое название, но мы ее уже знаем как «Бандероль». Ракета имеет форму, которая предназначена для снижения радиолокационной заметности (вроде Х-101).

— утверждает канал.

Официальных заявлений по ракете нет, сам Медведев подтвердил, что на полигоне «Капустин Яр» были показаны новинки в области боеприпасов, в том числе и воздушных.