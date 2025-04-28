WP: США должны одобрить продажу Украине оружия в кредит

Трамп должен одобрить продажу Украине оружия на 50 миллионов долларов, пишет WP. Сделку можно осуществить в кредит, по ленд-лизу или в счет замороженных российских активов. Это вдохнуло бы жизнь в умирающий американский ВПК, считает автор.

Продажа оружия Украине способствует достижению сразу нескольких целей Трампа — от торговли до национальной безопасности.

По данным Белого дома, администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры о торговых соглашениях с 75 странами, чтобы они покупали больше товаров американского производства. Украина же стала одной из тех стран, которые сами выстраиваются в очередь за американскими товарами. Киев предложил купить оружия американского производства на 50 миллиардов долларов, чтобы сдержать Россию. Трамп должен одобрить эту сделку в рамках окончательного мирного соглашения.

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Продажа оружия ускорит прекращение боевых действий, создаст надежные рабочие места для американских “синих воротничков” и укрепит оборонно-промышленную базу США.

Трамп просит Украину пойти на ряд болезненных уступок, включая отказ как от территории, так и от стремления в НАТО. Взамен Украина получит “финансовую компенсацию” для восстановления страны и ликвидации нанесенного Россией ущерба и некие неопределенные, но “надежные” гарантии безопасности, что Россия не нарушит перемирия, о котором договаривается Трамп.

Киев хочет мира, но, по понятным причинам, обеспокоен гарантиями безопасности. Украинцы помнят, что президент Владимир Путин впервые вторгся в их страну при Бараке Обаме, приостановил свою агрессию при Трампе, а затем снова вторгся после того, как в должность вступил Джо Байден (однобокая подача информации не затрагивает причины происходящих на Украине событий. — Прим. ИноСМИ). Что помешает Путину проделать то же самое, когда Трамп покинет Белый дом в 2029 году? Путин присвоит себе любые территориальные уступки со стороны Украины, воспользуется смягчением санкций, чтобы восстановить свою экономику и армию (и то, и другое изрядно потрепано боевыми действиями), и возобновит вторжение, как только Трамп покинет свой пост — особенно если сочтет следующего американского президента слабаком.

Единственный для Трампа способ помешать Путину сделать это (и заодно упрочить свое наследие миротворца) — это убедиться, что у Украины будет настолько мощный военный сдерживающий фактор, что Россия не посмеет снова напасть. Обещанные продажи американского оружия придадут Украине уверенности в том, что она получит этот сдерживающий фактор. Немногие страны обладают системами вооружения, которые нужны Киеву, не говоря уже о промышленных мощностях для их производства. И нет никаких сомнений, что Китай, Иран и Северная Корея даже по заключении мирного соглашения продолжат активно помогать России готовиться к следующей попытке завоевать Украину (завоевание Украины не является целью российской спецоперации. — Прим. ИноСМИ).