Козел отпущения: сделка Трампа с Россией призвана свергнуть Зеленского (The Times, Великобритания)

The Times: Трамп презирает Зеленского и задался целью свергнуть киевский режим

Трамп настолько завидует популярности Зеленского, что задался целью свергнуть его, пишет The Times. Мирный план США подразумевает капитуляцию Киева и перезагрузку отношений с Москвой, считает автор. В итоге Украина остается нищей, расколотой и беззащитной.

Роджер Бойес

Президента Украины настолько ненавидят за его мировую популярность, что принесли в жертву. Но американский президент и глазом не успел моргнуть, как угодил в кремлевскую ловушку.

А говорили, что голубь мира взлетит в небо на похоронах Папы, и собравшиеся лидеры преисполнятся доброй воли.

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Увы, маловероятно, что это произойдет в Ватикане в субботу — наоборот, будет целое достижение, если президент США Трамп хотя бы посмотрит на президента Зеленского.

Причина ясна: план переговорщиков Трампа в основном призван угодить президенту Путину и, по сути, не что иное, как капитуляция Киева. Его составили небрежно и наспех: не чтобы принести в Европу мир, а чтобы смести Зеленского с поста лидера разделенной и еще более уязвимой Украины.

Зачем же нужна это жалкая показуха? Всяко не для того, чтобы спасти тысячи украинских и русских жизней, как утверждает Трамп, а чтобы “перезагрузить” отношения с Москвой.

Правительство Зеленского столкнулось с жестким цейтнотом: не только оттого, что Трамп жаждет сделать круг почета до сотого дня в Белом доме, который приходится на 30 апреля, но и оттого, что Путин желает покичиться своим военным гением 9 мая на параде в честь 80-й годовщины победы СССР над Гитлером.

С самого начала так называемый “мирный план” был не чем иным, как совместным российско-американским сговором, чтобы отодвинуть Украину на второй план и поскорее перейти к более прибыльным предприятиям. Стратегический момент — падение авторитета Зеленского и крах его правительства. Трамп презирал Зеленского за его всемирную популярность(если за мерило взять барометр Мар-а-Лаго — как часто человек появляется на передовицах) и сделал его козлом отпущения, чтобы лишний раз донести свою давнюю мысль, что Джо Байден поддерживает только неудачников.

Помощь в свержении иностранного лидера выставит Трампа проводником гнева Божьего, а в эпоху рукотворных торговых войн еще и станет сигналом, что никто не должен воспринимать Америку Трампа как должное. Установление мира в Европе второстепенно и для Путина, который, нейтрализовав Украину, будет разжигать дальнейшие конфликты и вечную войну на задворках Европы (образчик антироссийской западной пропаганды. — Прим. ИноСМИ), и для Трампа, главным противником которого был и остается честолюбивый Китай.

Мир на Украине наверняка потребует правительства национального единства — возможно, под руководством бизнесмена Петра Порошенко* — и коалиции, которая могла бы пережить сдачу Крыма.

Сложно себе представить, чтобы Зеленский перестроился и пошел на компромиссы даже под двойной дубинкой Трампа и Путина. Он достаточно молод, чтобы пережить президентство Трампа — а возможно, и Путина. Но сегодня его политическое пространство тает с каждым днем.

Очевидный успех Трампа — в том, что он выкрутил руки обескураженной Европе, вынудив ее увеличить расходы на оборону, пусть и не обязательно в защиту Украины. Но многие европейцы на похоронах Папы Римского сочтут унижением демонстративное отступление от “железной поддержки” Зеленского.

Однако Великобритании и Франции не впервой, когда лидер военного времени сходит со сцены. Они смирятся с тем, что его время уходит. Если бы “коалиция желающих” смогла сыграть в спектакле под названием “Мирный процесс” за авторством Трампа больше, чем скромную роль статиста, европейцы могли бы спорить решительнее.

Но им уготована лишь роль сторонних наблюдателей, как продемонстрировал госсекретарь США Марко Рубио своим внезапным отказом участвовать в лондонской конференции и посланник Стива Уиткофф, вылетев вместо нее в Москву.

Мирный план во всех смыслах несостоятелен. Он призван продемонстрировать якобы гибкость Путина, но формально признает российскую аннексию Крыма, гарантирует, что Киев откажется от мечты о членстве в НАТО, снимет с России американские санкции и не даст Украине никаких гарантий безопасности. Мысль, что Украина будет восстановлена на замороженные российские средства, также отброшена.

Украина станет именно такой, какой ее хочет видеть Путин: нищей, расколотой и неспособной защитить себя. Более того, в будущем ее сможет возглавить человек, дружественный Москве. Не исключено, что в частях Украины, отданных Путину, вспыхнет межпартийная война.

Трамп не единственный, кто несет ответственность за эту неразбериху. Он не успел и глазом моргнуть, как угодил в кремлевскую ловушку. Зеленский и его советники должны были предвидеть, чего ждать от другой администрации США, и согласиться с тем, что фактический военный тупик потребует прочного прекращения огня и переосмысления отношений с западными спонсорами.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.