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Деловая газета "Взгляд"

Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций

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«Росатом» продолжает возводить АЭС в Китае
«Росатом» продолжает возводить АЭС в Китае.
Источник изображения: techcult.ru

Китай достиг рекордных показателей по установленной мощности АЭС, впервые возглавив мировой рейтинг с показателем 113 млн киловатт.

Как сообщает ТАСС, Китайская ассоциация атомной энергетики официально объявила, что КНР впервые заняла первое место в мире по совокупной установленной мощности атомных электростанций, достигнув 113 млн киловатт. В стране сейчас насчитывается 102 действующих, строящихся и одобренных к возведению атомных энергоблока. Из них 58 коммерческих энергоблоков уже введены в эксплуатацию, их общая мощность составляет 60,96 млн киловатт, а 28 объектов находятся на стадии строительства или одобрения, добавив еще 33,65 млн киловатт.

Первый заместитель председателя правления CNEA Цао Шудун объявил, что только в 2024 году власти Китая одобрили строительство 11 новых энергоблоков в провинциях Цзянсу, Шаньдун и Гуандун. Он также отметил, что в прошлом году атомные электростанции страны выработали 444,7 млрд киловатт-часов, что составило 4,72% общей генерации электроэнергии в КНР. Благодаря развитию атомной отрасли, ежегодное сокращение выбросов углекислого газа в стране достигло 334 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая обсуждают возможность создания атомной электростанции на Луне для снабжения совместной с Россией базы энергией, Машиностроительный завод в Волгодонске отправил три парогенератора для четвертого энергоблока строящейся в Китае АЭС "Сюйдапу", а Китай и Россия выразили Японии претензии из-за планов по сбросу воды с АЭС "Фукусима".

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Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
Тип 001А
Проекты
Луна
2 комментария
№1
28.04.2025 09:09
Но всё ещё отстаёт от необходимого на порядок и более.
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№2
28.04.2025 13:48
Росатом где то строит, а в РФ в ряде регионов дефицит намечается. Уже до того дожили что бедных майнеров запрещают уже.
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