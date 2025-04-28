В небе над Украиной все больше русских "Гераней". Случись это с нами, у нас были бы проблемы (Gazeta.pl, Польша)

Gazeta: Польша не справится с таким количеством русских дронов, как на Украине

Русские стремительно наращивают интенсивность своих беспилотных атак на Украине, пишет Gazeta. Они запускают их сотнями в день. Кроме того, постоянно совершенствуется их конструкция и тактика применения. Случись конфликт с Россией, у поляков были бы большие проблемы, признает автор статьи.

Матеуш Кухарчик

Еще год назад русские запускали на Украину 250-500 БПЛА в месяц. Бывали ночи, когда атак не было вообще. Русские накапливали определенное количество дронов и только тогда направляли на цели сразу несколько их десятков. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Практически каждую ночь над Украиной летают десятки "Гераней" и еще десятки сопровождающих их ложных целей. ВС России стали резко наращивать их производство. В марте количество используемых Россией беспилотников перевалило за 4 тысячи.

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Украинцы ежедневно докладывают, что за ночь им удалось уничтожить или сбить с курса с помощью средств РЭБ подавляющее большинство российских дронов. И что лишь небольшая часть из них достигает намеченных целей. Раньше — несколько за ночь, а теперь — десяток и более. Например, с 22 на 23 апреля несколько беспилотников упали на Одессу, вызвав значительные пожары в нескольких точках города. В ту же ночь несколько "Гераней" наведались на Полтаву и Харьков, также вызвав взрывы, пожары, а также временное отключение электричества в некоторых районах. В целом, по официальным украинским данным, в ту ночь русские запустили 134 беспилотника, из которых 67 были сбиты, а 47 "дронов-имитаторов" упали, не причинив никому вреда (о них более подробно ниже). То есть, по официальной информации, 20 "Гераней" достигли цели или упали в непосредственной он нее близости.

Понятно, что масштабы атак растут, и они являются для Украины серьезным вызовом. Случись у Польши конфликт с Россией, такие же проблемы испытывали бы и мы, поскольку русские явно сделали ставку на относительно простые и дешевые беспилотники дальнего радиуса действия.

Русские вкладывают в свои "летающие мопеды" значительные средства

Несомненно, главным фактором, позволяющим русским наращивать интенсивность атак, является значительное увеличение масштабов производства "Гераней". Эти беспилотники были разработаны в Иране как дешевая и простая ударная система дальнего действия (до 2 тысяч км). Иранцы назвали их "Шахед-136". Они имели длину 3,5 метра, ширину 2,5 метра и вес около 200 килограммов, из которых около 40 кг весила боевая часть. Композитный фюзеляж, простая электроника на гражданских компонентах (в основном западных) и нелицензированная копия небольшого немецкого двухтактного двигателя для мотопланеров или схожих небольших летательных аппаратов. Летают они низко, на высоте нескольких сотен метров, на небольшой скорости в 150 километров. Вдобавок ко всему, эти дроны производят ужасно сильный шум, поскольку глушителей у них нет — это лишний вес. На Украине их прозвали "мопедами", потому что издалека их шум напоминает звук мотора старого мопеда или мотоцикла с дырявым глушителем. Это оружие было одним из первых, которое русские закупили в Иране еще в 2022 году, когда стало очевидно, что конфликт простой трехдневной спецоперацией не ограничится.

Первоначально беспилотники поставлялись из Ирана, но вскоре производство было организовано и в России. Первые "Шахеды" российского производства, переименованные в "Герани", попали на Украину летом 2023 года. В течение всего следующего года производство и поставки из Ирана оставались на относительно низком уровне, позволяя совершать упомянутые несколько сотен атак в месяц, не более того. И только летом 2024 года произошло нечто, позволившее ВС РФ резко нарастить их интенсивность, которая не снижается до сих пор. Можно предположить, что это произошло в результате создания целой цепочки субпоставщиков, способных поставлять компоненты для производства в больших масштабах и за приемлемые деньги. В новейших вариантах беспилотников обнаружены двигатели китайского производства, при этом практически вся электронная "начинка" российская или китайская. Кроме того, в Елабуге значительно расширены производственные мощности выпускающего "Герани" предприятия, которое находится в гражданской особой экономической зоне. Площадь зданий, которые, скорее всего, приспособлены для производства беспилотников, с 2023 года удвоилась и составляет около 160 тысяч квадратных метров. Кроме того, по данным Reuters, в 2024 году в Ижевске, на территории завода "Купол", входящего в концерн "Алмаз-Антей", специализирующийся на зенитном вооружении, была создана новая производственная линия. Ижевский завод раньше занимался в основном летающими мишенями для испытаний средств ПВО. Теперь же ему поручено крупносерийное производство "Гераней-2".

Помимо увеличения производства БПЛА, русские постоянно совершенствуют их конструкцию и тактику применения. Украинцы часто сообщают о новых технических решениях, обнаруженных ими в обломках русских дронах. Для повышения точности некоторые беспилотники оснащены дополнительными антеннами и мобильными телефонами, подключающимися во время полета к украинской сети, или даже антеннами американской гражданской спутниковой навигационной службы Starlink. На некоторых "Геранях", как говорят украинцы, установлены камеры. На других имеется простое оборудование для ведения электронной борьбы или электронной разведки (например, для обнаружения украинских радаров). Попадается также версия дрона с увеличенной вдвое боевой частью — весом 90 килограммов. Из-за дополнительного веса дальность полета беспилотника тоже сократилась вдвое, до менее чем 1 тысяча километров, но этого вполне достаточно, чтобы достать объекты на большей части украинской территории, при этом утяжеленная "Герань" способна нанести гораздо больший ущерб. Русские также могут похвастаться тем, что работают над реактивной версией этих беспилотников. Ожидается, что с гораздо более мощной силовой установкой, импортируемой из Китая, эти дроны смогут развивать скорость около 600 км/ч, а дальность их полета составит 2 тысячи км. Такая версия будет, конечно, гораздо дороже, но и сбить ее будет гораздо сложнее. Ее рабочее название "Герань-3".

Кроме того, русские разработали упомянутые выше беспилотники, задача которых — сопровождать "мопеды". Еще более простые и дешевые, они не имеют боевой части. Их цель — еще больше нашпиговать воздушное пространство Украины дронами и увеличить нагрузку на систему обнаружения и боевые беспилотники. Разработаны две основные модели таких "дронов-обманок": "Гербера" и "Пародия". В своих отчетах о работе ПВО украинцы не уточняют, сколько из запущенных русскими беспилотников являются приманками. Однако, если взять в качестве примера данные за вышеупомянутую ночь с 22 на 23 апреля, то из 134 дронов, пролетевших над Украиной, 47 были названы "имитаторами вражеских дронов", которые исчезли с радаров и разбились, не нанеся никакого ущерба. То есть каждый третий из использованных аппаратов был приманкой. То, что украинцы сообщают такие данные, говорит о том, что они довольно успешно различают, что является реальной угрозой, а что нет. Однако данный процесс сам по себе отнимает у них ресурсы и создает нагрузку на всю систему ПВО, что, возможно, облегчает некоторым "Гераням" задачу по поражению целей.

Русские также экспериментируют с изменением вышеупомянутой тактики. Последние недели отмечены гораздо более концентрированными ударами. Если раньше "мопеды" обычно наносили удары по разрозненным целям, чтобы создать проблемы на как можно большей территории Украины, то теперь они наносят концентрированные удары — по дюжине или по несколько десятков на один город, причем с разных направлений. Это повышает шансы прорваться сквозь систему ПВО и поразить цели. А они у русских "Гераней" тоже изменилась. От атак, рассчитанных на то, чтобы истощить украинские силы и перегрузить их противовоздушную оборону, они перешли к ударам, рассчитанным на нанесение серьезного ущерба отдельным объектам.

С экономической точки зрения защищаться от дронов сложно

Украинцы борются с этой угрозой множеством различных способов. Поскольку обнаружить небольшие цели, летящие на малой высоте, классическим системам противовоздушной обороны (радарам) сложно, равно как и отследить их медленный полет над центральными районами Украины (беспилотники летят к цели не по прямой траектории, а совершая запрограммированные маневры, по которым трудно определить, куда они на самом деле направляются), были разработаны альтернативные системы обнаружения. Самой крупной из них является "Воздушная крепость", состоящая из нескольких тысяч установленных на столбах микрофонов. Они обнаруживают шумные "мопеды" и таким образом позволяют отслеживать траекторию их полета. В ближайшее время на вооружение ВСУ поступит и шведский летающий радар Erieye, установленный на самолете Saab340. Шведы подарили его украинцам в 2024 году, и сейчас он, вероятно, уже летает над западной Украиной, оказывая существенную помощь в обнаружении "Гераней" над центральной частью страны.

Для перехвата обнаруженных нарушителей украинцы направляют все, что могут. На земле это полноценные системы ПВО малой дальности, такие как бывшие немецкие "Гепарды" или бывшие американские "Мстители" (Avenger). Задействуются мобильные зенитные группы на машинах с прожекторами, стрелковым оружием и легкими ручными ракетными комплексами. В воздухе за "Геранями" охотятся истребители и вертолеты. В крайнем случае в ход могут пойти самые дорогие зенитно-ракетные комплексы малой дальности, такие как западные NASAMS и IRIS, или различные постсоветские системы, но в этом случае соотношение цена/результат становится крайне невыгодным. В этом и заключается основная проблема борьбы с "Геранями". Одна штука в базовом варианте, судя по всему, обходится русским в сумму, эквивалентную 30-50 тысяч долларов. Западные же зенитные ракеты стоят в десятки раз дороже, а большинство постсоветских вообще бесценны, потому что их негде взять. Иногда, однако, выбора не остается, потому что российский беспилотник направляется на еще более ценный объект, который надо защищать. Таким образом, на защиту от "Гераней" уходит больше ресурсов, чем русские тратят на их производство и запуск. В этом их основное преимущество. Они перегружают и истощают украинскую противовоздушную оборону. Кроме того, в последнее время они все чаще попадают в цель, нанося существенный урон.

России использовать дешевые ударные беспилотники явно выгодно. Поэтому, если когда-нибудь у нее возникнет конфликт с НАТО, без них наверняка не обойдется, причем русские станут использовать их в еще больших масштабах, поскольку производство беспилотников в РФ постоянно растет. Это стало бы серьезным вызовом, например, для польской противовоздушной обороны. Наши военные готовятся к более традиционным угрозам в виде самолетов и ракет. Массовая угроза в виде беспилотников, таких как "Герань", еще несколько лет назад не существовала. В настоящее время у Польши все еще нет планов по созданию недорогой и мобильной системы ПВО очень малой дальности, кроме техники, закупленной для непосредственной защиты войск с помощью систем Pilica и Poprad. Так что перед нами стоит серьезный вызов.