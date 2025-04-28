Индийская традиция

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о том, зачем российскому ВМФ нужна эскадра в южных морях

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ в составе двух корветов «Алдар Цыденжапов» и «Резкий» в сопровождении танкера «Печенга» прибыл с дружественным визитом на базу ВМС Таиланда Саттахип. Если раньше наши корабли, как правило, посещали Европу, то сейчас всё чаще и чаще бросают свои якоря в портах стран Глобального Юга. Ничего удивительного в этом нет — значение региона за последние годы сильно выросло, и наше присутствие там необходимо.

Индийский океан омывает берега трех континентов, на прилегающих к нему землях живет добрая половина населения земли. Здесь проходят международные транспортные магистрали, по которым перевозят грузы из Китая, стран Юго-Восточной Азии, нефть и газ из Персидского залива.

Малаккский, Баб-эль-Мандебский проливы, Суэцкий канал имеют ключевое значение для мировой экономики. И этот важный регион нельзя назвать спокойным, здесь всё время что-то происходит. Текущее обострение между Индией и Пакистаном, которое может обернуться полноценной войной, — тому пример.

Так, в декабре 1971 года произошла очередная по счету индо-пакистанская война, результатом которой стало появление новой страны Бангладеш. При этом оперативное развертывание сил Тихоокеанского флота в район боевых действий предотвратило вмешательство ВМС США на стороне Пакистана.

Потом командир отряда адмирал Владимир Кругляков вспоминал, что наша разведка перехватила радиограмму ВМС США, где было написано: «За нами ведется постоянное слежение, мы опоздали с развертыванием, советских кораблей много, а их командир ведет себя нагло».

В итоге высшее руководство Советского Союза решило держать боевые корабли в Индийском океане на постоянной основе. С поступлением в состав ВМФ СССР новых кораблей в 1960-х годах появился инструмент защиты интересов государства в удаленных регионах. Этого требовала логика противостояния времен холодной войны.

В 1974 году была сформирована 8-я «Индийская» оперативная эскадра. В 1967 году она создавалась для решения задач космических программ, в том числе и для участия в лунном проекте, но ее переориентировали на военные задачи.

Конечно, наши корабли и раньше присутствовали в Индийском океане. Но теперь они стали находиться там на постоянной основе.

Обеспечивал базирование кораблей эскадры пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) на архипелаге Дахлак в Красном море. Там располагались склады, жилые здания, причалы, судоремонтные мастерские. В гавани стояли плавмастерская и плавдок.

Эскадра тут же была задействована. Так, ее корабли принимали участие в разминировании Суэцкого канала в 1974–1975 годах. А в ходе эфиопско-сомалийской войны в 1977 году осуществляли эвакуацию советских специалистов из Сомали.

Происходили и другие события. В ходе попытки переворота на Сейшельских островах в 1981 году для поддержки законного правительства и возможной эвакуации советских граждан туда прибыли БПК «Таллин» и СКР «Летучий». В 1975 году экипажи крейсера «Дмитрий Пожарский» и нескольких судов оказывали помощь населению острова Маврикий после урагана.

В 1980-е годы разразился ирано-иракский конфликт. На определенном его этапе началась «танкерная война»: противоборствующие силы наносили удары по судам всех стран, вывозившим нефть из Персидского залива.

8-й эскадре пришлось развертывать силы в этом заливе, организовывать конвои и защищать наши суда, а также суда других стран. Для борьбы с минами — а наши суда подрывались — в Персидский залив приходили тральщики Черноморского флота.

В начале 1990-х годов СССР держал оперативную эскадру в Индийском океане и мог проводить свои интересы в обширном районе Мирового океана, защищать свои морские суда и граждан.

1990-е годы — это закат былой мощи. Советский Союз распался, холодная война закончилась. Во время падения эфиопского режима Менгисту Хайле Мариама пришлось уйти из ПМТО на архипелаге Дахлак в 1991 году. В 1992 году управление эскадры было расформировано. Произошло резкое сокращение военного финансирования. В итоге оперативные эскадры ушли в историю, много военных кораблей списали, количество походов в Индийский океан сильно сократилось.

В период с 1994 по 2003 год их практически и не было.

Только в начале ХХI века походы боевых кораблей в воды Индийского океана, прежде всего Тихоокеанского флота, стали проводить не менее раза в год.

В последние годы отряды кораблей ТОФ постоянно ходят в воды Индийского океана. По сути, один отряд кораблей сменяется другим. 5 октября 2024 года вышли в море корветы «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий». 13 декабря 2024 года они вернулись во Владивосток. Их сменили вышедшие в море 3 февраля 2025 года корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», в настоящее время находящиеся в Таиланде. Эти отряды приняли участие в целом каскаде морских учений с разными странами.

Уже в ХХI веке вблизи берегов Сомали появились пираты. Учитывая, что через пролив Баб-эль-Мандеб и Аденский залив проходит огромное количество морских судов, включая и российские, это стало большой проблемой для мирового сообщества.

Наш ВМФ начал посылать боевые корабли для охраны морского судоходства. В частности, 6 мая 2010 года моряки и морпехи ТОФ действующего с борта БПК (ныне фрегат) «Маршал Шапошников» освободили ранее захваченный пиратами танкер «Московский университет».

Сейчас мы наблюдаем очередное индийско-пакистанское обострение. Идут боевые действия международной коалиции против хуситов в Йемене. Суда тех или иных стран регулярно попадают под удары беспилотников или ракет в Аденском заливе.

Здесь надо еще учитывать такой момент: после окончания СВО на Украине в мир хлынет военная техника, поставленная в эту страну, а также произведенная на подконтрольных киевскому режиму территориях. Помимо этого, на рынок наемников выйдет большое число людей, владеющих реальным боевым опытом. Можно не сомневаться, что это всё заинтересует те или иные страны или террористические организации, включая действующие в районе Индийского океана. Это может усилить напряженность или создать угрозу российскому морскому трафику и нашим гражданам.

В этой связи представляется целесообразным воссоздать «Индийскую» эскадру как постоянное объединение в Индийском океане. Аналогичное объединение, возрожденное в 2013 году, уже действует в Средиземном море. Это соединение опирается на базу в сирийском порту Тартус и сыграло немалую роль в ходе операции против террористов в этой стране.

Сейчас для Тихоокеанского флота строятся десантные корабли в Калининграде, фрегаты и корветы в Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке идет модернизация БПК «Адмирал Виноградов» во фрегат. Уже сейчас ТОФ насчитывает 10 крупных кораблей, способных решать задачи в акватории Тихого и Индийского океанов. И, соответственно, через некоторое время произойдет кардинальное усиление надводных сил Тихоокеанского флота.

Надо четко понимать, что для оперативного соединения крайне необходим свой пункт базирования. В нем будут находиться склады с запасами, судоремонтные мастерские, причалы и прочая необходимая для базирования кораблей инфраструктура. Корабли смогут сохранять свой ресурс двигателей, экипажи отдохнуть и провести необходимый ремонт. Последние годы идут переговоры о создании такого ПМТО на территории Судана в Красном море. Однако можно поискать и другие места базирования.

Автор — военный эксперт

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