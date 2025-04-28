Трамп считает абсурдными требования Украины о возврате Крыма

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Нелепыми назвал президент США Дональд Трамп территориальные претензии Украины к России, включая возврат Крыма, и подверг резкой критике The New York Times и ее корреспондента Питера Бейкера.

"Питер Бейкер, очень предвзятый и бесталанный автор (...), последовал требованиям своего редактора и написал, что Украина должна вернуть себе территорию, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", - написал американский лидер в посте на своей странице в социальной сети Truth Social.

Президент обвинил издание и автора публикации в предвзятости и отметил: "Какую бы сделку я ни заключил в отношении России и Украины, какой бы хорошей она ни была, даже если она будет величайшей сделкой из когда-либо заключенных ранее, The New York Times (...), будет называть ее плохой".

Трамп в очередной раз возложил ответственность за украинский кризис на своего предшественника Джо Байдена и подчеркнул: "Это война сонного Джо Байдена, а не моя. Я просто пытаюсь навести порядок в том хаосе, который оставили мне Обама и Байден".

Ранее на этой неделе он заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования кризиса на Украине Крым сохранит принадлежность к РФ.

"Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией", - сказал Трамп.