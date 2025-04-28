"Ушкуйник": ВСУ провалили организацию производства дронов на оптоволокне

Гендиректор научно-производственного центра Алексей Чадаев добавил, что сегодня у противника отмечается высокий процент обрывов оптоволоконного кабеля

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. ВСУ не смогли наладить производство дронов с оптоволоконной связью, сделав заведомо проигрышную ставку на гаражную сборку аппаратов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"Как показала практика, самым слабым местом украинцев по части применения оптоволоконных изделий является то, что считалось их самой сильной стороной - гаражное производство. За счет производства оптоволоконных изделий в народно-гаражных сборочных цехах украинцы оказались не в состоянии обеспечить требуемый стандарт качества. Все это не составляло проблемы, когда речь шла о дронах на радиоуправлении, но когда дело дошло до оптоволокна, выяснилось, что тут требуется именно промышленное качество и промышленные допуски для организации процесса производства и самой технологии", - заявил Чадаев.

Специалист уточнил, что сейчас у противника отмечается высокий процент обрывов оптоволоконного кабеля. "Гаражное производство дронов на оптоволокне у ВСУ привело к высокой доле обрывов оптоволокна, что напрямую зависит от качества сборки и намотки катушки. Пока что, на наше счастье, противник с этим не может справиться", - отметил глава НПЦ "Ушкуйник".

На базе НПЦ "Ушкуйник" создан оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский", который был впервые апробирован и стал сенсацией в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы.