Россия создаёт первую в мире мобильную систему ПРО (The National Interest, США)

В сентябре на вооружение российской армии поступил ЗРК С-500 «Прометей», пишет The National Interest. Новый комплекс может противостоять гиперзвуковым крылатым ракетам, непилотируемым летательным аппаратам и бомбардировщикам со стелс-технологиями. Однако Россия на этом не остановилась и создала первую в мире мобильную систему ПРО.

Марк Эпископос

По недавним сообщениям, новые российские системы противоракетной обороны С-550 и С-500 будут вместе обеспечивать оборону критически важных объектов.

«ЗРС С-550 не придет на замену С-500, потому что она не совершеннее своей предшественницы. По сути, она является ее несколько облегчённой версией. Перед новой системой будут стоять несколько другие боевые задачи, чем у "Прометея"», — сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству. Собеседник добавил, что С-550 пополнят растущую российскую сеть противовоздушных и противоракетных комплексов для обеспечения эффективной обороны на малой и большой дальности. «С-500 и С-550 станут платформой новой системы ПВО и будут вместе прикрывать стратегические объекты страны от гиперзвуковых целей. Вместе с системой С-350 "Витязь" и комплексами ближнего действия они будут отрабатывать абсолютно все имеющиеся сегодня цели», — сообщил источник.

С-550 — российская зенитно-ракетная система последнего поколения. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ней девятого ноября. «Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550», — сказал Шойгу на совещании Министерства обороны, напомнив о прошедшей встрече президента Владимира Путина с военным руководством страны. Глава российской оборонной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил журналистам, что С-550 будет обладать большей дальностью обнаружения. Неясно, сравнивал ли Чемезов технические возможности С-550 с С-500 или с более старым С-400 «Триумф».

Источник, цитируемый ТАСС, не уточнил, что он имел в виду под «облегчённой» версией, когда сравнивал С-550 с С-500. Источники в российской оборонной промышленности и военные эксперты говорили, что С-550 — это версия С-500 для защиты от межконтинентальных баллистических ракет и космических угроз. Военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил ТАСС, что С-550 может стать мобильным вариантом «развития стратегической ракетной обороны А-135 "Амур" — А-235 "Нудоль"». Российские СМИ предполагают, что С-550 станет первой в мире мобильной системой ПРО, способной перехватить интерконтинентальные баллистические ракеты.

Планируется, что российская армия получит первую партию С-550 к 2025 году.