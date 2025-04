Новая итальянская колёсная бронированная машина VBM 30 NG (New Generation)

В издании "European Defence Review" (EDR) опубликован материал Paolo Valpolini "The CIO consortium details the VBM 30 New Generation, the new AIFV for the Italian Army" ("Консорциум CIO представляет подробную информацию о VBM 30 New Generation, новой БМП для итальянской армии") с подробностями разрабатываемого итальянским консорциумом CIO (Consorzio Iveco-Oto Melara) для армии Италии нового поколения колесного бронетранспортера (боевой машины пехоты) VBM Freccia 8х8, обозначаемого как VBM 30 NG (New Generation).

Изображение перспективного итальянского колесного бронетранспортера (боевой машины пехоты) VBM 30 NG (New Generation) 8х8, разрабатываемого итальянским консорциумом CIO (Consorzio Iveco-Oto Melara) (с) CIO

В начале 2000-х годов итальянская армия решила преобразовать две свои бригады в "средние" соединения, оснащенные колесными боевыми машинами пехоты с формулой 8×8. Известные как VBM (Veicolo Blindato Medio), или Freccia, эти машины теперь находятся на вооружении бригад "Pinerolo" и "Aosta" и были впервые развернуты в Афганистане в 2010 году. Получив около половины изначально запланированных машин, итальянская армия далее вскоре начнет получать эти машины 8×8 в совершенно новом исполнении, названные VBM 30 NG (New Generation).

EDR получил полную информацию о VBM 30 NG от консорциума CIO (Consorzio Iveco-Oto Melara) - объединения компаний IDV (Iveco Defence Vehicles) и Leonardo, которые отвечают в этой программе, соответственно за платформу и башню, что дало полное представление о новой машине. 76 бронированных машин Freccia, заказанных дляч армии Италии по контракту, подписанному 30 декабря 2024 года, таким образом определенно станут первыми совершенно новыми машинами VBM 30 NG.

"В 2021 году мы подписали контракт на проведение модернизации в середине срока службы (MLU) машин Veicolo Blindato Medio (VBM), как официально именуется Freccia в итальянской армии. Обновленная версия была известна как VBM Plus, модернизация была направлена ​​в основном на преодоление устаревания и продление срока службы, без серьезных улучшений мобильности, огневой мощи и защиты", - сообщили представители IDV EDR. В частности, в ходе модернизации планировалось усовершенствование двигателя, в результате чего его мощность увеличилась с 550 до 660 л. с., а крутящий момент - с 2100 до 2500 Нм.

Для VBM в линейной версии Combat модернизация MLU в основном касалось двигателя, установки новых системы противопожарной защиты, электрической системы, подвески и колес, системы стрельбы, замены системы боевого управления SICCONA на C2D/N EVO и системы связи CIS на четырехканальную радиостанцию ​​SDR VQ1. Такая же модернизация системы SICCONA и компонента CIS также касалась VBM в версиях самоходного миномета и командно-штабной машины, которые также должны были быть оснащены спутниковым каналом связи Satellite On the Move (SOTM) в Ка-диапазоне, заменяющим ранее установленную систему спутниковой связи Х-диапазона.

"С 2021 года ситуация в мире последовательно менялась, что привело к необходимости приведения характеристик VBM Freccia в соответствие с характеристиками других колесных боевых машин, используемых в Европе", - заявили представители CIO. Все запланированные в программе Freccia Plus по программе MLU усовершенствования платформы транспортного средства остаются в силе, однако защита будет значительно усилена. "Мы полностью перепроектируем корпус, колесные ниши будут устранены, а днище под десантным отделением теперь будет иметь V-образную форму для отражения энергии взрыва в случае взрыва мины или СВУ как под колесом, так и под днищем", - пояснил представитель IDV. Хотя энергопоглощающие сиденья останутся такими же, как в оригинальной VBM, теперь они отделены от пола, принимаются также меры для дальнейшего снижения импульса взрыва. "В оригинальном VBM пол в десантном отделении была соединен с дном корпуса резиновыми демпферами. В новом корпусе пол крепится к конструкции сидений, что отделяет его от днища, тем самым дополнительно снижая импульс взрыва и возможные травмы ног. Это решение позаимствовано у амфибийного бронетранспортера VBA", - сообщили EDR. VBA - это заказанный для итальянской морской пехоты вариант БТР SUPERAV 8×8, разработанноого IDV, и также принятого на вооружении морской пехоты США в качестве разработанного совместно с BAE Systems бронетранспортера по программе ACV.

Также на VBM 30 NG усилена баллистическая защита. Как можно понять, VBM 30 NG по крайней мере на один уровень выше по бронированию по стандарту STANAG 5469 по сравнению с базовой машиной VBM. "Его корпус будет разработан с нуля", - сказали нам представители IDV, добавив, что "его геометрия упрощена, поскольку устранение колесных ниш не только улучшает противоминные характеристики, но и упрощает производство", внутренняя компоновка также выигрывает от этой модификации. Что не меняется, так это конструкция моторно-трансмиссионного отделения, которое сохраняет идентичные механические интерфейсы. Улучшение защиты обеспечивается не только новой геометрией корпуса, но и использованием новых материалов, используя разработки, используемые для бронированных машин Centauro II и VBA.

Как это всегда происходит в ходе развития бронетехники, общая масса машины (и полезная нагрузка) увеличивается. "Мы начинали с 31,5 тонны, затем контракт, подписанный в 2021 году, был нацелен на 33 тонны, что привело к увеличению мощности двигателя до 660 л. с., цель текущей программы - достичь веса 35 тонн, следовательно, необходимо дальнейшее увеличение мощности до 720 л. с.", - сообщили EDR. Двигатель остался прежним, IVECO 8262 6V Commonrail с турбонаддувом, дополнительным охладителем и электронным впрыском, который теперь известен как IDV 6V TCA Commonrail. Основные изменения в двигателе произошли между первой версией VBM и версией VBM Plus, где электронный впрыск заменил механический насос, а рабочий объем двигателя был увеличен. Дальнейший шаг в виде повышения мощности с 660 до 720 л. с. в основном обусловлен новым программным обеспечением и калибровками, что увеличивает мощность, в то время как максимальный крутящий момент остается на уровне 2500 Нм, возможно, с более пологой кривой. Как можно понять, разработка версии двигателя мощностью 660 л. с. в настоящее время завершается. Увеличение мощности приведет к некоторым изменениям в трансмиссии; "увеличение полной массы транспортного средства с 33 до 35 тонн и более высокая выходная мощность потребуют некоторых улучшений в приводах; в настоящее время мы определяем, над какими механическими узлами нам придется работать", - уточнили источники в IDV.

Что касается независимой подвески, которая остается гидропневматической типа McPherson, то данное усовершенствование для VBM Plus уже было запланировано в контракте, подписанном в 2021 году; оно включает усиление амортизатора, и оно сохранено для VBM 30 NG. Повышенная выходная мощность была необходима для обеспечения характеристик в соответствии с первоначальными требованиями к машине VBM даже при увеличенной массе, которые включают соотношение мощности к массе более 20 л. с./т, максимальную скорость на дороге 105 км/ч, и преодоление подъема 60% и 30% наклона. При перепроектировании корпуса также учитывались вопросы технического обслуживания, новую машину VBM 30 NG будет проще ремонтировать и обслуживать по сравнению с предшественницей. Разработчикам IDV также пришлось учитывать расход топлива, при этом целью оставался запас хода в 800 км при скорости 70 км/ч по шоссе.

В настоящее время CIO изготавливает два прототипа Freccia Plus, которые будут использоваться для проверки и отработки решений, которые затем можно будет использовать для модернизации существующего парка VBM, а также будут использованы при создании VBM 30 NG, что позволит упростить и ускорить отработку последней.

Касаясь башни, которая входит в сферу ответственности компании Leonardo, то модернизационный контракт, подписанный в 2021 году, был направлен на решение проблемы устаревания электронных компонентов. "Компания намеревалась сделать технологический скачок вперед, внедрив концепцию общей архитектуры транспортного средства НАТО (NGVA), сделав ее соответствующей NGVA системой, а также внедрив целый набор новых электронных систем, таких как цифровой панорамный прицел Janus-D", - сообщил представитель Leonardo EDR.

Одним из ключевых усовершенствований VBM 30 NG по сравнению с прежней машиной является установка новой автоматической пушки под выстрел калибра 30×173 мм. Пушка установлена в модифицированном варианте двухместной башни HITFIST, предложенном Leonardo для испанской боевой разведывательной машины Dragon VEC (Vehículo de Exploración de Caballería) 8×8. В версии для итальянской армии эта башня будет вооружена 30-мм пушкой X-Gun, которая находится на последней стадии разработки Leonardo, вместе с выстрелом с программируемым подрывом (АВМ), который вскоре должен быть завершен разработкой KNDS Ammo Italy. "30-мм снаряд ABM также обеспечит некоторую возможность борьбы с беспилотными летательными аппаратами; прицел Janus-D включает лазерный дальномер, частота импульса и расхождение луча которого также позволят справляться с небольшими летающими целями, такими как беспилотные летательные аппараты", - сообщили представители Leonardo EDR. Максимальный угол возвышения для пушки X-Gun, составляет 60°, максимальный угол склонения -10°. Представители также подчеркнули, что были разработаны специальные алгоритмы для прогнозирования траекторий БЛА, чтобы увеличить вероятность поражения. Что касается прицела наводчика, то прицел LOTHAR (Land Optronic Thermal Aiming Resource) заменен на LOTHAR SD (Stabilised Digital). В старой башне 25-мм пушка KBA Oerlikon была механически связана с зеркалом оригинального электронно-оптического прицела наводчика LOTHAR, поэтому контракт на модернизацию включал замену дневной и ночной камер этого прицела, сохранив при этом ту же установку. Установка двух цифровых прицелов снизит логистическую нагрузку, поскольку они также используются на модернизированном танке Ariete C2 и новой бронированной машине Centauro II. Башня VBM 30 NG будет оснащена прицелом LOTHAR SD, который немного крупнее старого прицела LOTHAR, и поэтому потребуется некоторая переделка башни. Более того, в Next Gen Freccia прицел наводчика будет иметь собственную систему стабилизации и не будет механически связан с 30-мм пушкой. Основное оружие будет иметь более 200 готовых к стрельбе 30-мм снарядов в двух подачах, как правило, с разделением на 120 и 80 снарядов (такое же количество доступно в нынешней башне, вооруженной 25-мм пушкой). Перезарядка ящиков с боеприпасами производится под броней, и ограничение в 200 снарядов является наилучшим компромиссом между огневой мощью и простотой перезарядки, ящики могут содержать до 220 снарядов разных типов, в зависимости от задачи. Это количество больше, чем в большинстве башен предыдущего поколения, по словам официальных лиц Leonardo.

В то время как 30-мм вооружение отвечает требованиям НАТО по могуществу, Leonardo также считает защищенность ключевым вопросом. Башня сохраняет алюминиевую конструкцию, но с установкой дополнительного модернизированного бронирования, использующего самые последние достижения в защите. Уровень защиты башни остается, очевидно, засекреченным, но соответствует улучшениям защиты шасси.

Внедрение технологий является третьим столпом разработки обновленной башни, электронная архитектура которой соответствует стандарту NGVA, что позволяет в будущем легко модернизировать ее и добавлять новые подсистемы. Как можно понять, такой выбор также направлен на общность между Centauro II, VBN 30 NG и будущими гусеничными машинами, которые будут оснащать тяжелые формирования итальянской армии, начиная с основного танка Ariete C2, и затем перспективной боевой машины пехоты A2CS и основного танка Panther.

Система управления и навигации, установленная на новой машине 8×8, - это C2D/N EVO, последняя версия системы, разработанная Leonardo в тесном сотрудничестве с армией, она же, что устанавливается на всех новых и модернизированных платформах итальянской армии. По сравнению с БТР Freccia, который в настоящее время находится на вооружении, у экипажа башни новой машины будет три дисплея вместо двух, все они будут поставлены Larimart, дочерней компанией Leonardo, которая также поставляет новую систему внутренней связи. В прежней Freccia командир должен переключаться с прицельных изображений на тактическую информацию и на отображение данных о состоянии машины, теперь третий экран позволяет ему лучше управлять всей этой информацией. Мало того, архитектура NGVA позволяет перенастраивать систему, чтобы справляться с возможными сбоями одного из экранов. Тот факт, что два оператора сидят близко друг к другу, является еще одним преимуществом, средний экран находится под контролем обоих членов экипажа. VBM 30 NG также оснащена новым приемником GPS, который может работать как на сигналах GPS, так и на сигналах Galileo.

"Комплекс связи будет включать радиостанции Leonardo SWave Vehicular Quad-channel Type1 (VQ1), работающую в диапазонах частот VHF/UHF и HF, и Harris AN/PRC-152A, которая обеспечивает и спутниковую связь. VBM 30 NG будет использовать работу, проделанную на модернизированном танке Ariete с точки зрения антенн, и будет оснащен несколькими многодиапазонными антеннами, HF и спутниковая связь, конечно, будут иметь выделенные антенны", - объясняет представитель Leonardo, подчеркивая, что HF не является обязательным требованием для бронетехники. Канал HF будет связан с выделенной антенной через интегрированный ответвитель HF Leonardo, который включает усилитель мощности RF мощностью 125 Вт и блок настройки антенны, работающий в диапазоне частот 1,6-30 МГц. Что касается AN/PRC-152A, то она связана с двумя антеннами через усилитель Harris Trimline, который имеет три антенных порта: спутниковой связи, UHF и VHF; используются только первые два, причем UHF для связи "воздух-земля". Конечно, машина будет оснащена глушителем радиовзрывателей Guardian H3 компании Leonardo, две антенны которого будут установлены на двух спонсонах в задней части корпуса, как в нынешней Freccia.

Дальнейшее улучшение огневой мощи Freccia осуществлено за счет установки на линейные машины противотанковой управляемой ракеты. VBM 30 NG будет оснащена ракетами Spike-LR2 израильской компании Rafael, которые по сравнению с Spike-LR, используемыми в настоящее время на противотанковых вариантах прежней Freccia, имеют увеличенную дальность стрельбы с 4 до 5,5 км и могут быть запущены также по целям, расположенным за пределами прямой видимости, используя целевые координаты, предоставляемые информационной системой управления боем. Система связана с другими юнитами на поле боя; поэтому ракета может быть запущена по координатам, предоставляемым третьей стороной, все это требует более высокой скорости обмена данными между ракетной системой и системой управления огнем в башне. Обновление до ракеты Spike-LR2 также будет проведено на прежних противотанковых вариантах платформы VВМ, уже находящихся в строю.

По сравнению с оригинальной VBM Freccia, машина VBM 30 NG будет немного длиннее, имея 8,64 метра (+0,14 метра) с лебедкой, и шире, 3,0 метра против 2,99 метра, в то время как высота корпуса увеличена на 190 мм, до 2,23 метра; это отчасти связано с увеличенным дорожным просветом, 0,45 против 0,41 метра, внутренний объем остался 11 м3 . Высота по крыше башни уменьшена, 2,92 против 3,18 метра, безусловно, из-за перепроектирования башни, вооруженной новой пушкой. Ходовые характеристики остаются идентичными или очень похожими, - скорость более 105 км/ч по шоссе, с запасом хода более 800 км при 70 км/ч, максимальные подъем и боковой уклон соответственно более 60% и 30%. Высота преодолеваемого барьера 0,6 метра, ширина преодолеваемой траншеи 2,0 метра, глубина преоодолеваемого брода без подготовки 1,5 метра, радиус поворота остается менее 9 метров благодаря трехосному управлению на первой, второй и четвертой осях.

Заглядывая вперед, консорциум CIO работает над алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ) для многочисленных приложений. Как можно судить, некоторые алгоритмы ИИ, связанные с автоматическим обнаружением, распознаванием и идентификацией целей, могут быть уже доступны и добавлены в программное обеспечение систем VBM 30 NG, в то время как более сложные решения, призванные снизить нагрузку на командира машины в области принятия решений, могут быть внедрены позднее, когда они также будут внедрены на платформы Centauro II и Ariete C2.

Гибридная силовая установка также может стать опцией в будущем. За последние несколько лет IDV вложила значительные средства в разработку гибридной силовой установки, некоторые из ее программ НИОКР по этой тематике являются частью PNRM (Национального плана военных исследований). Предусматриваются различные решения, и в будущем можно предвидеть гибридную версию VMB 30 NG.

Как итальянская армия будет справляться с наличием двух поколений Freccia на вооружении? Сначала давайте рассмотрим цифры; изначально армии требовалось в общей сложности 630 машин, включая все версии. Согласно армейским источникам, было поставлено 330 Freccia из 360 заказанных, поэтому итальянская армия находится примерно на полпути к выполнению программы. Недавний заказ на 76 VBM 30 NG доводит общее количество машин этого класса до 436. В настоящее время боевой состав итальянской армии включает две средние бригады, "Pinerolo" и "Aosta", одна из которых базируется на юге Италии, а вторая - на Сицилии. Каждая из них имеет три пехотных полка, оснащенных БТР Freccia, а их подразделения боевой поддержки также должны получить специализированные версии машины 8×8, производимой CIO. Бригады также развертывают один кавалерийский полк; он включает один эскадрон, оснащенный машинами Centauro II, в то время как недавно было решено добавить один эскадрон, оснащенный Freccia, при этом не приводится никаких подробностей о том, какой тип и поколение машины будут предназначены этим подразделениям. Хотя изначально армии придется иметь дело с БТР, вооруженными двумя разными калибрами пушки, в конечном итоге все боевые машины должны быть оснащены 30-мм пушкой, а устаревшие шасси, возможно, будут переоборудованы в другие конфигурации. Все Freccia, предназначенные как в кавалерийские, так и в инженерные подразделения, будут оснащены комплексом БЛА, способным расширить разведывательный диапазон машин, всего армия приобретает 60 БЛА нераскрытого типа, вполне вероятно, с вертикальным взлетом и посадкой. CIO подчеркивает, что логистическая общность между оригинальным и новым поколением машин VBM/Freccia остается очень высокой.

Три прототипа новых Freccia (два Freccia Plus и один VBM 30 NG) должны быть поставлены к концу 2027 года, а серийные поставки должны начаться годом позже, после завершения испытаний машин.

