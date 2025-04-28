От "коалиции желающих" мало что осталось (Der Spiegel, Германия)

Der Spiegel: Британия передумала отправлять войска на Украину

Энтузиазм Стармера по поводу "коалиции желающих" развернуть войска на Украине заметно иссяк, пишет Der Spiegel. В Британии спохватились, что риски этого предприятия слишком высоки. Вместо отправки войск теперь рассматривается учебная миссия на западе страны.

Великобритания и Франция устроили свою "коалицию желающих" с грандиозным размахом. Говорили о десятках тысяч военнослужащих на Украине. Теперь, по крайней мере из Лондона, раздаются гораздо более осторожные высказывания.

Кир Стармер, в остальном довольно трезвый человек, не удержался от пафосных слов, когда в начале марта появился перед камерами. Британский премьер-министр принимал в Лондоне более десятка глав правительств и государств. Он обнял Владимира Зеленского и пообещал поддержку украинскому народу.

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По словам Стармера, "коалиция желающих" будет защищать мир, если будет достигнуто прекращение огня. Её лозунг — "сапоги на земле, самолеты в воздухе". Стармер говорил об "уникальном моменте" в истории европейской архитектуры безопасности.

Пострадавшие от Брексита британцы ликовали, ведь они наконец-то снова стали играть ведущую роль на международной арене. Рейтинг популярности Стармера взлетел до небес. Газеты писали, что Европа может отправить на Украину до 30 000 военнослужащих. Как и предполагали президент Франции Эммануэль Макрон и его советники.

Около двух месяцев спустя Лондон стал гораздо более осторожным. Стармер уже несколько недель не говорит о "сапогах на земле". Вместо этого премьер-министр делает акцент на наблюдении за воздушным пространством на Украине и участии в боевых действиях в Черном море.

Между строк уже давно читается, что его амбиции уменьшились. Теперь британская газета Times опубликовала статью, которая демонстрирует, насколько ничтожными они стали.

Заниженные амбиции

Лондон вряд ли отправит воинские контингенты в узком смысле этого слова, сообщает газета. Вместо этого наиболее возможным вариантом является учебная миссия на западе Украины. Истребители смогут контролировать воздушное пространство, а турецкий флот обеспечит безопасность на море.

Анонимный источник сообщил, что риски при размещении сухопутных войск на Украине слишком высоки. Кроме того, численность военнослужащих будет недостаточной для масштабного развертывания. "Это всегда была позиция Соединенного Королевства. Это Франция хотела провести более масштабную операцию".

Неужели Европа в итоге отправит всего несколько военных инструкторов вместо десятков тысяч боеспособных военнослужащих? Или это всего лишь "спекуляция", как заявило британское министерство обороны?

Вашингтон, очевидно, не собирается отправлять свой контингент

В европейских дипломатических кругах говорят, что в последние недели энтузиазм британского правительства действительно значительно ослабел. Вероятно, есть две основные причины новой британской сдержанности. Во-первых, Россия по-прежнему исключает любое присутствие военнослужащих НАТО — "под любым флагом", как выразился министр иностранных дел Сергей Лавров, в том числе в составе международных миротворческих сил по мандату ООН.

Однако, прежде всего, Стармер (в отличие от Макрона) всегда жестко настаивал на военной поддержке со стороны США. Без нее Британия не стала бы посылать подразделения, заявил он в парламенте. По мнению многих военных, американская поддержка в области разведки или логистики была бы крайне необходима.

Однако, судя по текущему состоянию переговоров, американцы не готовы гарантировать военную помощь или даже согласиться на развертывание собственных подразделений. Хотя нельзя исключать, что всё еще может измениться.

"Если вся ваша оперативная концепция основана на поддержке явно не желающего этого партнера, это не очень хорошая концепция", — считает британский эксперт по обороне Эдвард Арнольд. Европейские военные уже несколько месяцев занимались подготовкой, не зная точно, к чему.

На встречах "коалиции желающих" постоянно обсуждались различные сценарии. Они предусматривали самые разные варианты: от переброски колоссальных сил численностью более 100 000 человек до миссии легковооруженных наблюдателей в голубых касках. Главным пунктом соглашения было продолжение поддержки вооруженных сил Украины и ее оборонной промышленности.

С самого начала только Франция и Великобритания открыто обсуждали вопрос о развертывании сухопутных войск. Утверждалось, как они неоднократно подчеркивали, что к ним готовы присоединиться еще несколько стран. До сих пор не совсем понятно, какие именно. Ясно одно: такие страны, как Польша и Финляндия, предпочитают защищать свой восточный фланг. Италия и Испания также склонны держаться в стороне.

Стармер, похоже, теперь может отдать предпочтение варианту, который всегда представлялся Берлину наиболее реальным: обучение украинских военнослужащих будет перенесено из Западной Европы на Украину, например во Львов, расположенный недалеко от польской границы.

Действительно ли Путин опасается инструкторов?

Создавая "коалицию желающих", Стармер и Макрон с самого начала преследовали две цели. С одной стороны, они хотели помешать США решать судьбу Украины вместе с Россией. Стармер и Макрон поэтому намеревались разработать собственные европейские предложения. Еженедельные встречи партнеров по альянсу служили четким сигналом Дональду Трампу: мы — сила, с которой нужно считаться.

Эти политические усилия, по крайней мере частично, увенчались успехом. На прошлой неделе немецкие, французские и британские официальные лица беседовали с американцами в Париже. От последующей встречи в Лондоне в среду госсекретарь США Марко Рубио в раздражении отстранился. По крайней мере, европейцы смогли донести свои "красные линии" до Вашингтона до того, как американский переговорщик Стив Уиткофф в четвертый раз за последние несколько недель отправился в Москву.

Со второй задачей Стармера и Макрона дело обстоит иначе: "коалиция желающих" должна сдерживать Путина военным путем. Они не могли позволить себе еще одно мирное соглашение, которое было бы настолько "слабым", что Путин просто продолжил бы наступление после короткого перерыва. Гарантии безопасности Украине должны быть надежными. В противном случае любая сделка будет не более чем очередным временным прекращением огня.

Вопрос в том, соответствует ли этому критерию учебная миссия. В военном плане польза от учебной операции не будет особенно значительной. Британцы уже обучают в своей стране каждый год десятки тысяч украинцев. В Германии этой задачей занимается целая армейская бригада. Возможно, ближе к фронту обучать будет легче, но это не будет иметь решающего значения для ведения военных действий.

На Украине также будут серьезно обеспокоены тем, сдержит ли Путина одно лишь присутствие инструкторов. Британцы и раньше тренировали спецназ на Украине. Но весной 2022 года, когда случилось худшее и Путин напал, британцы ушли. Украине пришлось сражаться в одиночку.

Авторы: Оливер Имхоф (Oliver Imhof), Пауль-Антон Крюгер (Paul-Anton Krüger) и Штеффен Людке (Steffen Lüdke).