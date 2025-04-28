Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области

По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

Вслед за освобождением территории Курской области российской армии предстоит создать зону безопасности. Она станет своего рода санитарным кордоном, защищающим приграничные районы России от обстрелов и диверсионно-разведывательных групп противника, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Полностью Курская область была освобождена 26 апреля. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Подробнее о завершении операции и открывающихся в связи с этим перспективах — в материале «Известий».

ВС РФ освободили Курскую область

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

«Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения», — отметил Путин в своей поздравительной речи личному составу.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым по Курской области. Валерий Герасимов докладывает президенту об освобождении Курской области от украинских формирований Источник изображения: Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

По его словам, полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима.

Президент отметил наиболее эффективно действовавшие подразделения ВС России: ряд полков ВДВ, подразделения спецназа «Ахмат», бригады морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов и бригаду «Ветераны», которая внесла неоценимый вклад в освобождение Суджи, осуществив уникальную операцию «Поток».

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Начальник Генштаба отдельно отметил участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины.

«Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», — заявил Валерий Герасимов.

Бои в приграничье, которые получили неофициальное название «Курская битва», начались в 5 часов 30 минут 6 августа прошлого года. Тогда противника встретили немногочисленные силы прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления. Продвижение украинских боевиков удалось остановить. В начале марта этого года российские войска перешли в наступление. Им удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Источник изображения: iz.ru

В декабре прошлого года во время прямой линии Владимир Путин оценил эту операцию ВСУ как бессмысленную.

По данным Минобороны России, в период боевых действий в приграничных районах Курской области ВСУ потеряли более 76 тыс. боевиков убитыми и ранеными и свыше 4 тыс. единиц техники и вооружения.

Освобождение села Горналь

Последним населенным пунктом в Курской области, который освободили наши войска, стало село Горналь. Об этом сообщил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 апреля.

До начала боевых действий там проживало около 200 человек. Село находится недалеко от границы с Украиной, поэтому было захвачено одним из первых во время террористической атаки ВСУ в августе прошлого года. Рядом с ним расположен знаменитый Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Горналь был важным опорным пунктом обороны противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Роман Шкурлатов.

— У села очень выгодное географическое положение — оно находится на господствующей высоте, — объяснил он. — Оттуда просматриваются большие территории в Курской области, хорошо видно Мирополье и его окрестности в Сумской области. Расположение на высоте усложняло штурм населенного пункта — противнику были видны все подходы. Отсюда и упорство, с которым он хватался за этот населенный пункт.

Горнальский монастырь, находящийся рядом с селом, пусть и давно, но строился как крепость, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

— Каменные толстые стены монастыря, старая кладка, подземелья — всё это затрудняло его штурм, — объяснил он. — Село тоже быстро превращается в укрепленный пункт — там есть подвалы, много капитальных строений. Кроме того, они имели преимущество перед всеми, кто находится внизу. Отступать им не давали свои же — при отходе уничтожили бы.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Эксперт также отметил, что курская авантюра закончилась для врага бесславно.

— С военной точки зрения атака на Курск была обречена изначально, — отметил он. — Такие операции невозможно проводить без поддержки с воздуха. Но НАТО гнало их в бой, не считаясь с потерями, украинцев они не жалели.

Создание зоны безопасности вдоль госграницы

Владимир Путин сообщил, что сейчас продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, освобождены четыре населенных пункта, контролируется более 90 кв. км.

— Кордон безопасности должен быть как с нашей стороны, так и со стороны Сумской области. Противник будет сопротивляться. Это даже может вылиться в затяжные боевые действия по его созданию, но сделать эту зону необходимо. В идеале она должна быть минимум 150–200 км, — рассказал «Известиям» председатель общественной организации «Офицеры России» подполковник Роман Шкурлатов.

Фото: ТАСС/Юрий Конопатов Источник изображения: iz.ru

Как напомнил военный эксперт Алексей Леонков, по словам президента, зона безопасности должна быть такой, чтобы оружие противника, которое у него есть, не добивало до нашей территории.

— Если у украинской армии вместо ATACMS на вооружении останутся только планирующие бомбы GLSDB, то зона безопасности составит около 160–200 км. Если опять будут использовать Storm Shadow, то — 300 км, — объяснил он. — У нашего президента слова обычно не расходятся с действиями. Когда мы говорили раньше об этих зонах безопасности, то линия боевого соприкосновения была 1200 км, и мы не считали ею границу Белгородской, Брянской, Курской областей. Думали, что есть определенные рамки, которые Киев не перейдет, но ошиблись. Поэтому зону безопасности придется создавать и вдоль этих границ, и вдоль административных, в которые входят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Сейчас, скорее всего, курское направление станет сумским. Наши войска войдут на территорию этой области для того, чтобы начать создавать зону безопасности для граждан, проживающих в Курской области, отметил эксперт.

Что будет после освобождения Курской области

Россия может пойти по политико-дипломатическому направлению, но только если будет достигнуто устойчивое длительное мирное соглашение, рассказал «Известиям» эксперт Ассоциации военных политологов полковник в отставке Андрей Кошкин.

— К сожалению, пока мы только одни слова слышим от США. Поэтому, скорее всего, мы будем продолжать вести наступление и освобождение наших граждан от украинской хунты. Боевые действия отдельно, переговорный процесс отдельно. Но следующее предложение России по урегулированию конфликта на Украине будет хуже для американской стороны, надеюсь, они это понимают, — уточнил Алексей Леонков.

Фото: ТАСС/Юрий Конопатов Источник изображения: iz.ru

Кроме того, сейчас предстоит большая работа на территории Курской области по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Мирная жизнь будет возвращаться постепенно и только после того, как будет обеспечена безопасность, пояснил Роман Шкурлатов. Сейчас полностью проверены и очищены от мин 19 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны России.

Наличие вооруженных формирований Украины на территории Курской области — заготовка для потенциальных переговоров, чтобы использовать это в качестве переговорного козыря. Теперь его не смогут разыграть, заявил «Известиям» старший научный сотрудник кафедры российской политики факультета политологии МГУ, эксперт Российского общества политологов Олег Ляховенко.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Территории Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР по нашей Конституции — это субъекты РФ. Вопрос об освобождении этих земель также стоит на повестке дня. Будет ли это сделано военным или политическим путем — вопрос. Однако о прекращении процесса по освобождению наших земель пока речи не идет, резюмировал эксперт.

Справка «Известий» Утром 6 августа после огневой подготовки противник силами до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия госграницы в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Курской области. Эти населенные пункты непосредственно примыкают к российско-украинской границе, сообщили в Минобороны РФ. 8 августа противник установил контроль над Суджей, продвинулся к поселку Мирный и ряду сел, включая Казачью Локню и Богдановку. К 9 августа украинские военные заняли 28 населенных пунктов, контролируя территорию в 1000 кв. км. В ночь на 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. 12 сентября, по сообщению Минобороны, были освобождены Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. В декабре российские войска освободили Плехово, Дарьино и Новоивановку. 20 февраля российские военные освободили более 800 кв. км территории Курской области, что составляло 64% от ранее захваченной территории. 8 марта Минобороны сообщило о взятии деревень Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, а 9 марта — сел Черкасское Поречное, Малая Локня и Лебедевка, а также хутора Косица. 11 марта Минобороны РФ объявило об очистке промзоны Суджи и проведении уникальной операции «Поток» по переброске войск через газопровод. В этот же день под контроль России вернулись 12 населенных пунктов. 12 марта наши войска освободили еще пять населенных пунктов: село Казачья Локня, поселок Мирный, слобода Замостье, а также хутора 1-й Княжий и 2-й Княжий.

Юлия Леонова

Богдан Степовой