Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить дальнобойные системы

Медведев на Капустином Яре предложил обсудить испытания дальнобойных систем

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания на полигоне Капустин Яр предложил обсудить работу по производству и испытаниям реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам.

Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где провел выездное совещание. Зампред Совбеза сообщил, что на полигоне ознакомился с работой перспективных средств поражения, реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и зенитного вооружения, а также наблюдал за испытаниями новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам.

"Кстати сказать, возрастающая потребность в этих системах обсуждалась буквально три дня назад на заседании Военно-промышленной комиссии под руководством верховного главнокомандующего. Вот сейчас обсудим, чего удалось достичь и каковы результаты", - сказал Медведев.