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ТАСС

Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий

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© Михаил Синицын/ ТАСС
© Михаил Синицын/ ТАСС.
Источник изображения: © Михаил Синицын/ ТАСС

Глава государства сообщил об этом на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России и спецпосланником американского лидера. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа продлилась три часа и носила "конструктивный и весьма полезный характер". Президент США Дональд Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным хорошей.

Ранее президент РФ предложил, в частности, обсудить в двустороннем порядке с украинской стороной вопрос о ненанесении ударов по гражданским объектам. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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