Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции

По словам военного специалиста Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН, вклад КНДР в победу уже вошел в историю братских отношений между странами

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын проявил себя как настоящий союзник, оказав поддержку в освобождении Курской области. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину отметил роль военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области от ВСУ.

"Планы ВСУ были нарушены. У них не получилось создать стратегический плацдарм для последующего продвижения и проецирования угроз вглубь российской территории. Причем на эту операцию, которая, безусловно, носила террористический характер, были выделены лучшие силы и средства, максимально укомплектованные западной техникой подразделения, которые по большей части были уничтожены в рамках мероприятий по освобождению курской земли, - отметил Степанов. - Отдельно следует отметить обозначенную роль Корейской народной армии и действительно существенный вклад в освобождение российской территории в рамках стратегического партнерства, которое было установлено двусторонним соглашением. Это говорит о том, что Пхеньян и лидер КНДР товарищ Ким Чен Ын проявили себя как реальные союзники в условиях совместной борьбы против неонацистской террористической угрозы".

Эксперт отметил, что вклад КНДР в победу "уже вошел в историю дружеских, братских отношений между странами".