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ТАСС

Освобождение Курской области и приближение разгрома ВСУ. Доклад главы Генштаба Путину

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© Александр Казаков/ ТАСС
© Александр Казаков/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Казаков/ ТАСС

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Полная зачистка территории длилась 264 дня.

Успех ВС РФ создает условия для продвижения на других участках фронта и приближает разгром Киева, отмечалось на встрече.

ТАСС собрал основное о вторжении ВСУ и освобождении региона.

Что известно о вторжении в Курскую область

  • Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года.
  • Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера был введен 7 августа. 9 августа обстановка была признана ЧС федерального характера. В ночь на 10 августа 2024 года, в связи с повышением уровня угроз, в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
  • Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, во время боевых действий противник потерял более 76 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено свыше 7,7 тыс. единиц военной техники. Ранее он сообщал, что в Курской области взяты в плен около 430 военных ВСУ.

Освободительные операции ВС РФ

  • По словам Валерия Герасимова, наиболее активная фаза действий ВС РФ в Курской области началась 6 марта, а после операции с трубой в Курской области оборона ВСУ обрушилась.
  • В операции, получившей название "Поток", участвовали более 600 российских военнослужащих, которые прошли около 15 км внутри газовой трубы в тыл противника у Суджи.
  • 13 марта Минобороны РФ заявило об освобождении в ходе наступательных действий группировки войск "Север" населенных пунктов Меловой и Подол и районного центра Суджа - основного хаба, вокруг которого ВСУ строили свою оборонительную систему.
  • 22 апреля группировка "Север" освободила Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. С августа 2024 года он находился под постоянными обстрелами ВСУ, а с 7 апреля 2025 использовался украинскими боевиками как опорный пункт.
  • 26 апреля освобожден последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь.

Приближение разгрома

  • Как заявил президент РФ на встрече с начальником Генштаба, освобождение Курской области от ВСУ создает условия для успеха на других участках фронта и "приближает разгром неонацистского режима".
  • Валерий Герасимов отметил, что планы Киева по созданию "стратегического плацдарма" в Курской области и остановке наступления ВС РФ в Донбассе провалились.
  • Глава Генштаба назвал особо отличившиеся подразделения ВС РФ при освобождении Курской области, а также отдельно отметил роль военнослужащих из КНДР.

Во время оккупации

  • Украинские боевики устанавливали артиллерию и танки рядом с домами мирных жителей в Судже, захватывали, оскверняли и использовали как опорные пункты храмы и монастыри.
  • При отступлении ВСУ минировали подходы к зданиям, кладбища, аграрные поля. С беспилотных летательных аппаратов раскидывались магнитные противопехотные мины с кассетной боевой частью для уничтожения гражданских автомобилей.
  • ФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналистов из США (Ник Пейтон Уолш), Франции (Катрин Норрис Трент) и Швейцарии (Курт Пельда), украинских корреспондентов Боровик Олеси Николаевны и Буцко Дианы Владимировны и итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини за незаконное пересечение границы.

Помощь пострадавшим

  • Федеральный бюджет выделил 1,5 млрд рублей на компенсацию аренды жилья для жителей курского приграничья, выплату получают почти 20 тыс. семей.
  • Проект программы восстановления пострадавших районов представят правительству России к 1 июля, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

 

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