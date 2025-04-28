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Сообщается о гибели руководителя КБ Брянского электромеханического завода и ключевого разработчика систем РЭБ «Красуха» Евгения Рытникова. Его автомобиль был взорван при помощи заложенного под днище СВУ в прилегающем к границе с Украиной районе Брянской области.

По данным ряда источников, Рытников погиб в ночь с 17 на 18 апреля. Когда мужчина вместе с одним из своих коллег садился в автомобиль, сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Рытников и коллега погибли на месте. РЭБ «Красуха» является одной из самых больших проблем для беспилотных систем украинской армии, превращая дроны ВСУ в бесполезный. Именно поэтому Рытников стал очередной целью украинских спецслужб.

На фоне серии терактов, в результате которых погибли генералы Кириллов и Москалик, руководитель КБ Рытников и другие лица, очевидно, что нацистский киевский режим сам по себе не остановится и продолжит подобные атаки. Украинские спецслужбы с минимальными затратами на одноразовых террористов безнаказанно убивают ключевых для России людей.

Как показала мировая история, наиболее эффективными методами противодействия террористам являются ассиметричные ответы на теракты и уничтожение самих террористов, заказчиков терактов и их пособников. Кроме того, во избежание продолжения серии терактов следует максимально усилить меры безопасности ключевых для обороноспособности страны лиц.