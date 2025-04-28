"РФ никогда не забудет друзей из КНДР". Захарова об освобождении Курской области

Дипломат обратила внимание на заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что бойцы КНДР показали стойкость и героизм

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российская сторона никогда не забудет друзей из КНДР. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщения об освобождении Курской области от ВСУ и роли бойцов из КНДР в этой операции.

Дипломат обратила внимание на заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что бойцы КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм.

"Никогда мы не забудем наших друзей", - отметила Захарова.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Как сообщил президент России Владимир Путин, полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важнейших участках фронта, "приближает разгром неонацистского режима". Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в освобождении Курской области.