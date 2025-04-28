США предложили поддержку “коалиции желающих” Стармера (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: США окажут помощь европейским войскам на Украине

США предложили коалиции желающих Стармера гарантии безопасности, пишет The Telegraph. Европейские и британские войска на Украине будут получать от Штатов разведывательную и логистическую помощь. "Американцы дают нам инструкции, как влезть в мясорубку", — отреагировали читатели.

После переговоров спецпредставителя США с Путиным Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение “довольно близко”.

Как стало известно газете The Telegraph, США в частном порядке предложили предоставить гарантии безопасности “коалиции желающих” сэра Кира Стармера. Официальные лица США допустили оказание разведывательной и логистической помощи британским и европейским солдатам в поддержку мирного соглашения по Украине на суше, в воздухе и на море.

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После встречи дипломатического представителя США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение “довольно близко”.

Этот поворот в ходе переговоров на Даунинг-стрит сочли значительным прорывом. Премьер-министр упрашивал Трампа об этих гарантиях в течение двух месяцев. Ключевой вопрос жизнеспособности всего начинания — вмешаются ли США, если западные солдаты попадут под российский удар, — остается без ответа.

Сэр Кир, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли в Рим на похороны Папы Римского в субботу, где могут состояться неформальные беседы об Украине, хотя официальных встреч не запланировано.

В пятницу Трамп заявил: “Полагаю, Россия и Украина продвигаются вперед”. Он добавил: “Думаю, мы довольно близки. Крайнего срока нет. Я просто хочу сделать это как можно скорее”. Его оптимистичное заявление прозвучало в тот же день, когда Кремль обвинил Украину в причастности к подрыву автомобиля под Москвой, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.

Сэр Кир и Макрон продавливают предложение о “коалиции желающих”, по которому европейские союзники отправят контингент для соблюдения мирного соглашения. Более 30 стран выразили поддержку, хотя лишь немногие публично высказались об отправке войск на территорию Украины.

Стержневым вопросом была готовность Вашингтона, как выразились британские деятели, предоставить “гарантии безопасности” или “оказать поддержку” этим силам. Европейские лидеры понимают, что Трамп не желает предоставлять войска, однако настаивают на том, что поддержка США необходима, чтобы сдерживание сработало.

Во всеуслышание Трамп последовательно отклонял призывы предоставить гарантии безопасности. Он утверждал, что присутствие на Украине американских компаний по добыче редкоземельных минералов само по себе остановит Россию от нападения. Однако, как стало известно The Telegraph, в частных беседах за последние недели американские переговорщики ясно дали понять, что готовы оказать западным силам поддержку и помощь.

Наряду с другими формами помощи обсуждается обмен разведданными — основа исторических “особых отношений” между США и Великобританией. Еще один вопрос — логистическая поддержка. Европейским самолетам, военным судам и солдатам на земле понадобятся каналы снабжения и помощь для понимания маневров России на Украине и за ее пределами.

В четверг, отвечая на вопрос The Telegraph, предложил ли Трамп гарантии безопасности, премьер-министр намекнул на закулисный прогресс. Сэр Кир заявил: “Идут постоянные обсуждения, и он неоднократно говорил, что поддержит нас, как вы знаете. И я ясно дал понять, что это важный элемент того, что нам предстоит сделать”.

Ничего не решено окончательно, и переговоры о мирном урегулировании продолжаются. В частности, Украина и ее союзники требуют не допускать официального признания российского суверенитета над Крымом.

Высокопоставленные британские деятели подчеркнули, что трудно предсказать, на чем Трамп в итоге остановится и когда это произойдет. Пока что Трамп воздерживается от прямых обещаний, что Вашингтон придет на выручку европейским союзникам, если при поддержании мира на Украине они подвергнутся нападению российских войск. В ответ на вопрос об этом в ходе февральского визита сэра Кира в Вашингтон Трамп отшутился, заявив, что Великобритания достаточно сильна, чтобы противостоять России самостоятельно.

Оперативные обсуждения “коалиции желающих” разделены на четыре области военной деятельности — “небо”, “море”, “земля” и “восстановление”. Первый и второй пункты подразумевают, что европейские союзники будут в той или иной форме контролировать воздушное пространство над Украиной и Черное море, чтобы убедиться, что Россия не нарушает условий мира.

Третий касается сухопутного контингента на территории Украины. Сэр Кир и Макрон публично выдвинули эту возможность, хотя это выходит далеко за рамки их нынешнего участия в конфликте.

Также ожидается что подготовка украинских солдат в рамках британской операции Interflex “переедет” из Великобритании на Западную Украину. Дальнейшая отправка британских солдат помимо этого ограниченного участия также рассматривается, сообщили источники в Лондоне.

Ожидается, что после мирного урегулирования на передовой с Россией будут находиться украинские солдаты, а не западные войска. Размещение западных войск вдали от спорной границы ограничит шансы втягивания НАТО в конфликт. Украина не входит в НАТО, в отличие от Великобритании, Франции и ряда других европейских союзников.

В пятницу официальные лица Великобритании попытались опровергнуть домыслы о том, что планы по развертыванию войск на Украине урезаны по сравнению с изначальными.

“Нерасположенность” министерства обороны

Один источник в Уайтхолле (улица в центре Лондона, чье название стало нарицательным обозначением британского правительства. — Прим. ИноСМИ.)отметил, что в начале года Франция продвигала предложения, приведшие к завышенным ожиданиям. “Мы нехотя сказали: “Что ж, действуйте”, — сказал источник о первоначальных планах Франции. — Но в этом вопросе ощущалась некоторая нерасположенность. И исходила она от Министерства обороны”.

Четвертая область планов коалиции, “восстановление”, касается поддержания дальнейшей боеспособности ВСУ — по мнению многих, самой смертоносной боевой силы в Европе. Некоторые на Даунинг-стрит считают, что это важнейший элемент сдерживания России от начала нового вторжения.

Вопрос, смогут ли европейские союзники продолжать оказывать Украине военную помощь после прекращения огня и одобрят ли США продажу оружия Киеву, еще не решен.

Согласно британским планам, совершенно не обязательно, чтобы эти четыре элемента разворачивались одновременно. Скорее всего, непосредственно после соглашения о прекращении огня украинские солдаты будут обеспечивать сдерживание в одиночку, а коалиция присоединится к ним позже. Поддержка европейских самолетов, кораблей и контингента на земле также может прибавиться со временем.

Однако с тем, чтобы убедить население в целесообразности военного участия Великобритании в любой форме, назревают внутриполитические проблемы. В частности, лидер консерваторов Кеми Баденок призвала к осторожности при отправке войск на Украину. Баденок заявила: “Мы должны соблюдать крайнюю осторожность в оказании поддержки. Мы должны делать это вместе с США”.

Комментарии читателей

Robert Mandelson

Похоже, это еще одна “сделка” — на сей раз со Стармером, чтобы тот согласился на российский Крым.

Cecily Sharp

Пока армия будет заниматься посторонними вещами, Стармер зазовет побольше своих друзей из Африки.

Alice Taylor

Мы дошли до того, что США при Трампе я доверяю даже меньше, чем России при Путине. Печально, что и говорить.

Martin Roo

Значит, до границ Украины Стармеру дело есть, а на британские ему начихать!

Wendy Cooper

Фарс какой-то!

Jackie Dawes

Стармеру срочно понадобилось напомнить о своей важности после очередного унижения.

Hugh Grunt

Для этого необходимо согласие России. Силы НАТО на Украине — априори красная линия.

Ryan Wheatcroft

Прискорбно это признавать, но президент Путин перехитрил европейских лидеров. Если европейские войска ступят на Украину под видом НАТО, это лишь подтвердит его давние обвинения в наступлении на российские границы. А Трамп шантажирует Украину ее недрами. Лучшее, что может сделать Зеленский, это сказать: забирайте полезные ископаемые прямо на границе.

JM MM

Путин доволен как кот, налопавшийся сметаны. Позор Америке!

Worth Saying

Похоже, американцы дают нам инструкции, как влезть в эту мясорубку. Как мило с их стороны.

Jeffrey Lawler

Что-то мне подсказывает, что Россия не согласится на присутствие европейских войск и будет воевать дальше, пока не дожмет Украину.

Автор: Бен Райли-Смит.