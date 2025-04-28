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Военное обозрение

Реактивный двигатель и увеличенная боевая часть: представители ВСУ сообщают о применении ВС РФ новых БПЛА-камикадзе «Бандероль»

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Источник изображения: topwar.ru

Как утверждают украинские медиаресурсы, на протяжении уже нескольких недель подряд ВС РФ наносит удары по объектам в Одесской области с использованием нового беспилотника-камикадзе «Бандероль».

По данным противника, новый аппарат оснащён реактивным двигателем, что позволяет ему развивать скорость 400-500 км/ч. Украинские боевики отмечают, что это устройство скорее представляет собой барражирующий боеприпас, напоминающий авиабомбы с модулем коррекции, но с реактивной тягой. Кроме того, судя по всему, увеличена боевая часть успешно уничтожающих бандеровцев «Бандеролей».

В настоящее время противнику остается неизвестным, с каких носителей запускается этот аппарат, какова точная мощность его боевой части и дальность полета. Новые дроны «Бандероль» уже довольно долгое время успешно поражают объекты в Харькове и Одессе, и, судя по тому, что его характеристики остаются для противника загадкой, сбивать их ПВО ВСУ не удается.

Ранее украинская военная разведка сообщала, что с начала 2025 года зафиксирован ряд существенных изменений в конструкции беспилотников семейства «Герань». Помимо увеличения боевой части до 90 кг отмечается ряд изменений конструкции, в частности теперь дроны способны вести видеосъемку и передавать полученные данные оператору. Кроме того, БПЛА «Гербера», которые раньше выполняли имитационную функцию, начали снаряжать боевыми частями и системами оптического наведения.

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