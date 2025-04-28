Литва приступила к строительству военного городка для базирования немецкого контингента

Минск. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Литва приступила к строительству военного городка в Руднинкай, где будет базироваться 45-я бригада немецкого Бундесвера, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"Военный городок Руднинкай (объект располагается в восточной части Литвы, близ границы с Белоруссией - ИФ) является уникальным как для Литвы, так и в целом в контексте НАТО. Его развитие набирает обороты - уже началась закладка фундаментов административных зданий и инженерных сетей первой очереди", - говорится в сообщении.

"Также планируется построить дополнительные дороги на полигоне Руднинкай, чтобы улучшить доступ к военному лагерю из разных точек полигона, и продлить железнодорожные пути от Яшюнай (ЖД станция близ Руднинкая - ИФ) до военного лагеря, чтобы немецкие солдаты могли добираться до места службы из Вильнюса на скоростном прямом поезде", - добавили там.

Как сообщалось, 18 декабря 2023 г. в Вильнюсе министры обороны Германии и Литвы подписали совместный План действий, который заложил основу для развертывания немецкими военными подразделения численностью до бригады в Литве. Бригада будет представлять собой полностью подготовленное к боевым действиям подразделение, оснащенное всей необходимой техникой, личным составом и материальными средствами.

До завершения строительства военных городков Руднинкай и Рукла (второй объект располагается в центральной части Литвы), которые станут местом постоянной дислокации 45-й немецкой бригады, контингент размещается на военных объектах Неменчине и Рокантишкес близ Вильнюса.