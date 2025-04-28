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Военное обозрение

Военкор: К сожалению, битвой за Зееловские высоты пока не пахнет

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Источник изображения: topwar.ru

Александр Сладков прокомментировал положение дел на фронте. Один из рассматриваемых вопросов – применяемые технологии.

По словам военкора, огромную роль на фронте играют дроны. Александр Сладков пишет, что их применение делает любого человека на линии боевого соприкосновения фаталистом. По его словам, сегодня на фронте не работает фактически ни один из общепринятых психологических законов военного времени. Коптеры стали высокоточным оружием, и каждый спасшийся от их удара на фронте считается настоящим баловнем судьбы.

Военный журналист пишет, что сейчас мы переживаем трагичный и уникальный период, схожий с тем, что переживали участники обороны Сталинграда в конце 1942-го года.

Сладков:

К сожалению, битвой за Зееловские высоты пока не пахнет. Но, будет и второй Берлин, жалко, что нынче он называется Киев.

Кстати, о Берлине.

Ставшая первой по популярности партия «Альтернатива для Германии» выступила с резким осуждением действующих властей в том, что российским делегациям, включая дипломатов, фактически закрывают доступ на мероприятия, посвящённые 80-летию разгрома нацизма во Второй мировой войне. Напомним, что один из таких немецких демаршей произошёл в Торгау – на месте встречи советских и американских солдат. Там российскому послу запретили произнести речь у монумента, аргументировав это тем, что российский посланник «может воспользоваться этим для оправдания вторжения на Украину» В «АдГ» отметили, что это противоречит самой сути дипломатических отношений и свидетельствует о том, что находящиеся у власти в ФРГ лица пытаются переписать историю. Вся проблема для этой партии в том, что при всей её популярности, ни одного её представителя снова не будет в новом немецком правительстве. Такова уж европейская демократия.

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Германия
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