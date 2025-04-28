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ТАСС

В трех регионах РФ начали производить дрон "Князь Вандал"

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FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский"
FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский".
Источник изображения: © ТАСС

На нескольких российских предприятиях развернули франшизные сборочные цеха, отметил гендиректор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" начали производить по франшизе в трех российских регионах. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"На нескольких российских предприятиях развернуты франшизные сборочные цеха, где ведется работа по производству дронов "Князь Вандал Новгородский". Такие предприятия работают уже в трех регионах России. Есть типовое решение для сборочного цеха, которое обеспечивает, условно, сборку 1 тыс. дронов "Князь Вандал Новгородский" при работе в одну смену и 2 тыс. при двухсменной работе", - сказал Чадаев.

FPV-дрон с оптоволоконной связью "Князь Вандал Новгородский" разработан в НПЦ "Ушкуйник". Дрон был успешно апробирован в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы. 

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Россия
Чад
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