Избавьте меня от этих причитаний по поводу Украины. Запад на протяжении многих лет обманывает слабые страны в рамках грязных мирных сделок (Daily Mail, Великобритания)

Daily Mail: Британия должна научить Украину выдавать поражение за победу

Запад увяз в грязных "мирных сделках", пишет DM. Например, Британия любое свое соглашение, даже откровенно проигрышное, называет победой. Автор статьи рекомендует Киеву не переживать и просто перенять этот опыт.

Питер Хитченс (Peter Hitchens)

Великое и нерушимое правило гласит, что ни одна страна не может силой менять границы и власть другой страны. Окончание развязанной Гитлером войны положило конец всему этому. Так нам говорят.

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После того, как в среду потерпели фиаско очередные переговоры о мире на Украине, об этом говорят все кому не лень.

Я согласен (а кто нет?), что страны не должны приобретать территории и все прочее посредством агрессивной жестокости. Я также против того, чтобы одна страна меняла власть в другой, чтобы она подстрекала к действиям "власть народа", разжигала гражданские войны на чужих территориях и прибегала к другим старым трюкам, которые бывают ничуть не лучше, чем неприкрытое вторжение.

Но на самом деле, такого правила не существует, и нам пора признать это.

Наша страна и США, например, вместе вторглись в Ирак в 2003 году и свергли его правительство. Это было скверное правительство, но скверные правительства бывают во многих странах, а мы на них не нападаем. На самом деле мы хотели ослабить власть находящегося по соседству Ирана. В итоге все получилось наоборот, вопреки нашим замыслам, но это неважно.

За это никого в Лондоне и в Вашингтоне не наказали, не потащили в Международный уголовный суд в Гааге. Никто не вводил против нас санкции и бойкоты.

Это удивительно, но когда наши политики лицемерно осуждают за такие же действия Россию, никто над ними не смеется (за исключением меня). 2003 год сейчас — это древняя история, запертая на ключ в чулане прошлого. Но именно в этом чулане мы можем найти массу других примеров столь неприятной для нас правды.

Самым ярким примером было великое соглашательство в Ялте, когда западные страны связали значительную часть Европы по рукам и ногам, сунули ей в рот кляп и отдали на милость недоброго Иосифа Сталина. Они побоялись воевать с ним.

В пакет соглашений включили перекройку всей территории Польши. Чтобы компенсировать ей потерю восточных земель, отошедших под власть Москвы, Варшаве отдали порядочный кусок Германии на западной границе. Такое территориальное обустройство вместе с захватом русскими немецкого города Кенигсберга (теперь это Калининград) сохранилось и после окончания холодной войны.

От этих и других изменений границ пострадали миллионы. Множество людей погибло в результате несказанно жестоких этнических чисток, которые почти полностью забыты.

На фундаменте этого кровавого и циничного ужаса зиждется весь период процветания и мира в истории Западной Европы, продолжавшийся до недавнего времени.

Но и это уже далеко и прочно забыто. А как насчет других недавних событий, за которыми мы следили в 1990-е годы по телевидению? Я говорю о югославских войнах.

Наверное, должно пройти еще 50 лет, прежде чем будет написана честная, справедливая и спокойная история этой ужасной бойни. Я подозреваю, что в ней гораздо больше злодеев и преступников, чем мы готовы признать. А спасителей и героев очень мало. Но в итоге всего этого произошли поразительные события.

Прекратила свое существование целая страна — Югославия. На смену ей пришло несколько маленьких стран, которые были стремительно втянуты на орбиту постмодернистской, вежливой, но жестокой империи под названием Евросоюз.

НАТО отказалась от своей знаменитой оборонительной концепции и приступила к бомбардировкам Югославии и особенно Сербии, которая ни на кого из членов Североатлантического альянса не нападала. Из состава Сербии, которая прежде была главной и доминирующей частью Югославии, силой вырвали новую страну Косово. К настоящему времени 108 из 193 членов ООН признали независимость Косова. Но Сербия, независимость от которой провозгласило это государство, его независимость не признала и вряд ли признает. Такое могла сделать только внешняя сила, хотя сейчас уже трудно точно определить, кто и что в то время сделал.

У другого члена НАТО Турции тоже дурная репутация в плане вторжений. В 1974 году она захватила северную часть Кипра, со временем проглотив более трети территории этого островного государства. Турецкая армия находится там до сих пор и уходить оттуда не собирается. Этот территориальный захват не получил официального признания. Но не было предпринято никаких серьезных попыток дать этим событиям задний ход — и Турция остается ключевой составляющей западного альянса.

В обоих случаях можно утверждать, что местное население, как косовские албанцы, так и турецкие киприоты, было благодарно за эти незаконные иностранные интервенции. И тем, и другим приходилось жить под властью враждебно настроенных правительств, а это незавидная участь.

Но русское большинство населения Крыма, которому Украина в 1992 году не дала провести референдум о своем будущем, тоже благодарно Москве за спасение от украинского правления. Нет сомнений, что если бы ему разрешили провести референдум, оно проголосовало бы за вхождение в состав России.

А еще был 1978 год, когда Израиль вернул Египту Синайский полуостров, отобранный им 11 годами ранее.

Сдача такой огромной территории состоялась благодаря знаменитым Кэмп-Дэвидским соглашениям. Это было дело рук американского президента Джимми Картера, который добился заключения соглашения между Израилем и Египтом, несмотря на обоюдную враждебность этих двух государств. Враждебный настрой был настолько силен, что египетский президент Анвар Садат и руководитель Израиля Менахем Бегин с трудом смогли заставить себя разговаривать друг с другом.

Не приходится сомневаться, что передача такой стратегически важной территории стала отсроченным результатом внезапного нападения Египта на Израиль в 1973 году. Когда мир одобряет такого рода сделку, он называет ее "земля в обмен на мир". А когда не одобряет, он называет ее "соглашательством". Но это одно и то же.

Когда такого рода события происходят близко к дому, разглядеть их труднее всего. Благодаря блестящим манипуляциям общественным мнением в духе Блэра большая часть Британии так и не поняла, что Соединенное Королевство капитулировало перед Ирландской республиканской армией, подписав в 1998 году знаменитое Соглашение Страстной Пятницы.

Ирландская республиканская армия получила щедрое вознаграждение за убийства, пытки и похищения, которые продолжались три десятка лет. Вы думаете, она проиграла? Тогда почему давние действия британских солдат в Северной Ирландии расследуют до сих пор, а серийный убийца Патрик Мэги (Patrick Magee), пытавшийся взорвать членов британского кабинета в Брайтоне, разгуливает на свободе?

Почему крестный отец террористов Мартин Макгиннесс (Martin McGuinness) обедал с покойной королевой в Виндзорском дворце, надев белый галстук и смокинг вместо балаклавы, какие носили боевики ИРА? Разве так поступают с побежденными?

Но что самое главное, большой кусок территории нашей страны был окончательно и бесповоротно отдан под власть зарубежного государства, и было это прямым результатом жестокого нападения на Британию и нашего желания остановить это нападение.

С соглашением 1998 года все ясно. Нужен только референдум, и шесть графств Северной Ирландии войдут в состав Республики Ирландия. Соглашение подписало наше правительство, хотя украинцы могут удивиться, узнав о том, что наша уступка стала следствием мощного давления со стороны США, которые внезапно бросили на произвол судьбы своего якобы близкого союзника.

Побежденные должны делать то, что им скажут.Жаль, что у бедного украинского президента Зеленского нет таких хороших политтехнологов, как пропагандистская команда сэра Энтони Блэра. Тогда он смог бы убедить свой настрадавшийся народ, что тот победил. А так у него нет никаких шансов уговорить свою нацию на заключение мирной сделки.

Но мы могли бы как минимум помочь Зеленскому, объяснив ему, что он не первый отдает "землю в обмен на мир". И не последний.