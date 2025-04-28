США провели испытание гиперзвуковой ракеты - СМИ

Пусковая установка LRHW Dark Eagle во время операции «Удар грома» на мысе Канаверал.

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты в пятницу провели испытание гиперзвуковой ракеты LRHW под названием Dark Eagle, разрабатываемой для оснащения армии и ВМС США, сообщила газета Orlando Sentinel.

Запуск был осуществлен с 46-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в направлении Атлантики.

Пентагон подтвердил проведение пуска, но не предоставил каких-либо деталей.

"Объединенная группа правительственных, научных и промышленных партнеров провела испытание по поручению Минобороны на полигоне на базе Космических сил на мысе Канаверал", - говорится в сообщении офиса министра обороны США. "В настоящее время мы оцениваем результаты испытания", - указывается в нем.

Последнее успешное испытание гиперзвуковой системы LRHW было проведено в декабре прошлого года.