Российские бойцы захватили шведский «Пансарбандвагн»

Российские бойцы захватили шведский БТР Pbv 302 в зоне СВО

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России захватили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) переданный Киеву шведский бронетранспортер «Пансарбандвагн 302» (Pansarbandvagn, Pbv 302). На соответствующий ролик обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

На записи виден движущийся Pbv 302 с российским экипажем. Можно предположить, что исправный бронетранспортер был брошен.

Pbv 302 разработала компания Hägglund & Söner, а в 1966 году развернули серийное производство гусеничных БТР. Машина весом 13,5 тонны развивает скорость до 66 километров в час. Бронирование кормы и бортов корпуса обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия, а лобовая деталь выдерживает попадание снаряда пушки калибра 20 миллиметров. Pbv 302 несет автоматическую пушку HS804.

В марте стало известно, что ВС России захватили переданный Киеву немецкий танковый мостоукладчик Biber в Курской области. Машина на шасси танка Leopard 1 несет мостовую конструкцию длиной 22 метра.