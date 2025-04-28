Стармер бросает вызов мирному плану Трампа по Украине (The Telegraph UK, Великобритания)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает перед экипажем авианосца Принц Уэльский на фоне истребителе F35 в ангаре авианосца. Плимут, Англия, 24 апреля 2025 года.

The Telegraph: Киев готов к потере территорий в обмен на гарантии безопасности

Киевский режим представил свои поправки к плану США по мирному урегулированию на Украине, пишет The Telegraph. Журналисты издания ознакомились с документом – и выяснили, что Зеленский согласен рассмотреть временную передачу земель России в обмен на гарантии безопасности.

Бен Райли-Смит (Ben Riley-Smith), Джо Барнс (Joe Barnes)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер бросил вызов предложениям Дональда Трампа, заявив, что условия любого мирного соглашения с Россией должна определять Украина.

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Он возразил Трампу, заявив, что "мужественный" президент Украины Владимир Зеленский не виноват в неспособности заключить соглашение о прекращении войны.

Стармер отказался поддержать намерение США официально признать российский статус Крыма в ходе любых переговоров с Владимиром Путиным и потребовал, чтобы Москва согласилась на "прекращение огня без каких-либо условий".

"Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна принимать решения по этим вопросам – не другие люди должны принимать решения от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров по безусловному прекращения огня", – заявил Стармер в интервью The Telegraph на борту флагманского авианосца Королевского флота.

Британский премьер продолжает добиваться от США гарантий безопасности для своей "коалиции желающих", в рамках которой западные войска будут базироваться на Украине.

В четверг, 24 апреля, стало известно, что Великобритания пересмотрела эти планы и теперь намерена отправить туда военных инструкторов вместо многотысячного боевого контингента.

Отвечая на вопрос Sky News, по-прежнему ли правительство намерено отправить туда [на Украину] британские войска, министр по охране окружающей среды Стив Рид (Steve Reed) заявил: "Эти переговоры все еще продолжаются. Пока никаких решений не принято, но все варианты остаются на рассмотрении, будь то суша, воздух или море".

После саммита в Лондоне, состоявшегося на этой неделе, продолжаются интенсивные переговоры по формулировке потенциальной сделки: США держат "ручку над текстом", а западные союзники лоббируют изменения.

В распоряжении The Telegraph оказались детали списка требований Киева из пяти пунктов, которые показывают, что между ним и планом США из семи пунктов, обнародованным на этой неделе, по-прежнему существуют серьезные различия.

В центре различий стоит настойчивое требование Киева не признавать Крым российским – украинская территория, вошедшая в состав Российской Федерации в 2014 году.

Трамп, на которого давят, чтобы он выполнил свои предвыборные обещания по скорейшему прекращению конфликта, в четверг осудил российские удары по Киеву, в результате которых погибли 12 человек.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. В этом не было необходимости, и это крайне не вовремя. Владимир, остановитесь! Каждую неделю погибает пять тысяч солдат. Давайте заключим мирное соглашение!", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что, по его мнению, обе стороны хотят мира, добавив: "У меня есть свой собственный крайний срок, и мы хотим, чтобы это было быстро".

Трамп еще раз осудил российские удары по Киеву. Он также отметил, что Украине будет "очень сложно" вернуть Крым. На вопрос о том, какие уступки он потребовал от России, американский лидер ответил: "Прекращение войны, прекращение захвата всей страны – довольно большая уступка".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг вечером, что переговорный процесс "движется в правильном направлении".

"В заявлении президента упоминается сделка, и мы готовы заключить сделку, но есть еще некоторые детали этой сделки, которые нуждаются в доработке, и мы заняты именно этим процессом", – заявил он в интервью телеканалу CBS News.

В беседе с The Telegraph на борту авианосца "Принц Уэльский", который на этой неделе начинает свой поход в Индо-Тихоокеанский регион, Стармер раскритиковал риторику Белого дома.

Отвечая на вопрос, виноват ли Зеленский в отсутствии мирного соглашения, Стармер ответил: "Нет. Агрессор – Россия. Никогда не забывайте, что Зеленскому в первую неделю конфликта нами было предложено безопасно покинуть свою страну и получить убежище в Великобритании. В тот момент все думали, что Россия очень быстро достигнет своей цели – захватить Украину. Но он остался, чтобы сражаться и возглавить свою страну, что он делает с огромным мужеством и стойкостью уже более трех лет, как и вся его страна. Именно Россия должна сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня".

Поддержка и похвалы в адрес Зеленского резко контрастируют с мнением Трампа, который днем ранее обвинил украинского лидера в "продлении убийств".

На вопрос, примет ли он мирное соглашение, определяющее российский статус Крыма – то, что США, как известно, предложили сделать в ходе переговоров, – премьер-министр Великобритании ответил: "Это не мне решать. Это часть дискуссий".

Он выразил надежду, что прекращение огня может быть объявлено к лету. Стармер также повторил свой призыв к гарантиям безопасности США для британских и других западных сил, размещенных на Украине для наблюдения за любым миром, чего президент США Дональд Трамп еще не обещал публично.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть длительное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова, – подчеркнул Стармер.

Публичные разногласия находят отражение в частных беседах, где официальные лица Великобритании пытаются добиться внесений проукраинских изменений в проект соглашения, курируемый Белым домом.

Крым является ключевым камнем преткновения. Признание российского статуса Крыма нарушит главный принцип международного права – ни одна страна не может аннексировать территорию другой (ну не хотят на Западе признавать принципы ООН, поэтому стабильно игнорируют результаты референдума крымчан о воссоединении с Россией. – Прим. ИноСМИ) – и также нарушит Конституцию Украины, согласно которой, территория может быть возвращена только путем референдума.

Детали требований, выдвигаемых Украиной, были раскрыты в плане из пяти пунктов, который, по словам Зеленского, уже направлен американскому лидеру.

"После предложения США появился другой документ. И я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть частью каких-либо соглашений", – заявил Зеленский на пресс-конференции в ЮАР.

Украинский план, с которым ознакомилась The Telegraph, ясно дает понять, что Киев надеется фактически лишить Россию любого официального международного признания российского суверенитета над Крымом или другими новоприобретенными территориями.

В первых двух пунктах основное внимание уделяется тому, что любое мирное соглашение было "основано на международном праве, а не на капитуляции". Также там предупреждается, что в противном случае это может привести к возможному вторжению Китая на Тайвань.

Кроме того, подчеркивается важность четких "гарантий безопасности" в качестве цены за любое перспективное мирное соглашение, которое приведет к тому, что Украина уступит территорию России, даже на временной основе.

Третий пункт – это попытка отобрать контроль над переговорами у Трампа и вернуть Украину в центр мирного процесса. Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО о том, что сохранение контроля России над Крымом позволяет ей угрожать нападениями не только на Украину, но и на черноморских союзников – Турцию, Румынию и Болгарию.

Пятый и последний пункт четко указывает на то, что России нельзя позволить использовать сделку для ограничения численности вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.

Несмотря на разногласия с США, Стармер также настаивает на том, что Европе нельзя отказываться от связей с Америкой в области безопасности.

"Многие люди призывают нас двигаться в направлении только Европы, а не Европы и Америки вместе. Я считаю, что это в принципе неправильно, как в отношении Украины, так и в целом. Именно подход, основанный на НАТО, позволил нам жить в мире. Сейчас наша задача не в том, чтобы размышлять о 80 годах самого успешного альянса, который когда-либо существовал. Наша задача – гарантировать, что мы – как лидеры – обеспечим сохранение этого альянса в ближайшие десятилетия", – заявил Стармер.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – один из самых ярых сторонников Трампа – раскритиковал предложения, представленные Белым домом в четверг.

"Что получит Украина за три года своего героического сопротивления жестокой и неспровоцированной агрессии? Какова ее награда за ужасающие жертвы, которые она принесла – во имя, как ей бесконечно твердят, свободы и демократии во всем мире? Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединёнными Штатами, она не получает ничего. Что в этой сделке может реально остановить третье российское вторжение? Ничего", – написал он на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

В четверг вечером The Times сообщила, что страны "коалиции желающих" пересмотрели свои "твердые намерения" по отправке миротворческого контингента для защиты Украины, сочтя риск "слишком высоким".

Вместо этого основное внимание будет уделено восстановлению и перевооружению Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также защите с воздуха и моря, сообщает издание. Кроме того, британские и французские военные инструкторы будут отправлены на запад Украины.