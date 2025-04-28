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Военное обозрение

КМП США в Японии испытывают морские дроны, которые могут быть использованы для «спорных территорий», но для Токио и Курилы «спорные территории»

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Источник изображения: topwar.ru

Sea Archer

Вашингтон продолжает милитаризацию Японии. Так, стало известно, что отдельные вектор этой милитаризации связан с расчётом США использовать Корпус морской пехоты (КМП) в десантных операциях. Не скрывается, что речь идёт о «спорных территориях». Если учесть, «спорных» территорий Япония себе приписывает немало, то любая провокация в этом регионе может привести к настоящему взрыву – военной эскалации.

Напомним, что Япония пытается оспаривать статус Южных Курил, чем фактически отвергает итоги Второй мировой войны. При этом Токио, вводя против России сотни санкций, продолжает заявлять о «необходимости подписания мирного договора, в котором бы первостепенным вопросом был вопрос Северных территорий». Именно так в Японии продолжают именовать российские Южные Курилы.

Так что по США?

Выясняется, что Пентагон проводит масштабные испытания концепции беспилотной логистики в Тихом океане. В Японии размещены надводные беспилотные суда-дроны (USV) от компании Leidos, способные снабжать силы, рассредоточенные в регионе. Эти беспилотные платформы имеют значительную скорость передвижения, способны маневрировать под огнём. Речь идёт морском беспилотнике Sea Archer. Но есть и тихоходные средства, например - Sea Spectre.

Разработчик заявляет, что Sea Spectre создавался с упором на то, чтобы его было сложно обнаружить:

Он предназначен для сложной логистики. Sea Spectre может совершить переход из Гуама в любую точку первой цепи островов на одном баке с горючим.

Под «прицелом» и острова, которые Япония оспаривает у Китая. Это архипелаг Дяоюйдао (Сенкаку), где нередко случаются военные инциденты с участием моряков Береговой охраны Японии и ВМС НОАК.

На фоне таких инцидентов испытания КМП США беспилотных платформ в Японии, даже если самой Японии они пока и не переданы, уже само по себе выглядит провокацией.

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