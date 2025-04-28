ИМЭМО РАН: визиты Уиткоффа дают надежду на завершение конфликта на Украине

Директор института Федор Войтоловский отметил, что администрация президента США Дональда Трампа совершает существенный разворот в подходах к отношениям с РФ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Частые визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа показывают активность Вашингтона и дают надежду на окончательное завершение конфликта на Украине. Об этом заявил директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Федор Войтоловский.

"Сегодня новая администрация президента США Дональда Трампа совершает существенный разворот в подходах к отношениям с Россией, в том числе в интерпретации конфликта на Украине. Это дает некоторые основания для надежды. Мы видим высокую политико-дипломатическую активность американской стороны и прилеты господина Уиткоффа, контакты на всех уровнях. Хочется надеяться, что это будет способствовать политико-дипломатическому окончательному завершению, а не заморозке конфликта на Украине", - сказал эксперт по итогам пленарного заседания научно-экспертного совета Совета безопасности РФ.

Он обратил внимание, что в "очень сложном многоуровневом политико-дипломатическом процессе РФ и США становятся ключевыми наиболее ответственными игроками". "Мы видели предыдущие попытки урегулирования конфликта на Украине, который идет уже больше 10 лет. Там играли некоторую роль страны ЕС. Эту роль они в полной мере реализовать не смогли. Более того, они дискредитировали свои возможности в качестве гарантов мирного процесса", - добавил Войтоловский.

Спецпредставитель президента США находится с визитом в Москве. Президент РФ Владимир Путин принимает его в Кремле. Это вторая встреча Путина и Уиткоффа за последние две недели и четвертая - с начала года. Предыдущая состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля и продлилась более 4 часов. В повестке - украинское регулирование. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что аспектов проблемы много, "субстанция очень сложная, поэтому разговоры, как правило, получаются достаточно долгими".

В Кремле называли контакты с Уиткоффом чрезвычайно полезными и отмечали, что это "очень хороший, надежный канал доведения позиций" между Путиным и Трампом.