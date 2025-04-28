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РИА Новости

Шойгу: России, Глобальному Югу и Востоку нужны механизмы безопасности

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Секретарь Совета
Секретарь Совета.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Шойгу: России, Глобальному Югу и Востоку нужны механизмы равной безопасности

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия, а также страны Глобального Юга и Востока должны сообща выработать механизмы обеспечения равной и неделимой безопасности, чтобы противостоять внешнему давлению, угрозам и вызовам современности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он выступил на первом пленарном заседании научно-экспертного совета СБ РФ. Темой заседания стало "Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для государств Глобального Юга и Востока".

"Тема выбрана неслучайно. Мир перестал быть однополярным. Доминирование Запада уходит в прошлое. Россия, Китай, Индия, Бразилия, другие страны Глобального Юга и Востока становятся новыми центрами экономического роста и политического влияния", - сказал Шойгу.

"Несмотря на это, Запад продолжает действовать привычным путем санкционного давления, шантажа и угроз применения силы. Против государств, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, задействуются противоправные методы вмешательства в их внутренние дела, провоцируются гуманитарные кризисы и вооруженные конфликты", - отметил он.

По словам Шойгу, "службами проводятся информационно-психологические диверсии, направленные на разрушение базовых моральных и культурных норм, традиций, религиозных устоев, институтов брака и семьи, фальсифицируется история, поддерживается возрождение фашизма и нацизма".

"Необходимость противостоять внешнему давлению, угрозам и вызовам современности ставят перед Российской Федерацией и странами Глобального Юга и Востока крайне важную задачу выработки механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств", - подчеркнул Шойгу.

По его словам, совместные усилия позволят дать адекватный ответ на опасное накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира.

"Развитие сотрудничества с государствами Глобального Юга и Востока на основе взаимного уважения национальных интересов, традиций и ценностей, независимости и суверенитета государств является приоритетным направлением внешней политики России", - добавил секретарь Совбеза РФ.

Рост экономики, значительные энергетические, водные, продовольственные ресурсы, совокупный человеческий и технологический потенциал государств Глобального Юга и Востока становятся основными факторами для укрепления их безопасности и становления в качестве самостоятельных центров многополярного мира, резюмировал Шойгу.

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Бразилия
Индия
Китай
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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