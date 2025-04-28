В США рассказали о «кошмаре для американской ПВО»

TNI: Китайский гиперзвуковой дрон MD-19 станет кошмаром для ПВО США

Китайский гиперзвуковой дрон MD-19 может стать кошмаром для системы противовоздушной обороны (ПВО) США в случае конфликта с участием Вашингтона и Пекина. О возможностях дрона рассказали в публикации The National Interest (TNI).

Как пишет издание, новый дрон может развивать скорость более 6,1 тысячи километров в час. При этом летательный аппарат может переходить на дозвуковые скорости и осуществлять горизонтальную посадку на обычные взлетно-посадочные полосы.

Отмечается, что ключевой особенностью MD-19 станет использование искусственного интеллекта, который поможет беспилотнику формировать сложные траектории полетов. Автор допустил, что новый аппарат сможет нести ядерное оружие.

«Его способность перемещаться на большие расстояния со скоростью семь чисел Маха, а также динамичное маневрирование, усиленное заявлениями о том, что им управляет продвинутая система искусственного интеллекта, станут серьезной проблемой для существующих систем ПВО США», — говорится в материале.

Ранее в апреле представитель армии США рассказал, что испытания гиперзвуковой системы Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), известной как Dark Eagle, состоятся в декабре.