Войти
Lenta.ru

В США рассказали о «кошмаре для американской ПВО»

374
0
0
Фото: ewg3D / Getty Images
Фото: ewg3D / Getty Images.

TNI: Китайский гиперзвуковой дрон MD-19 станет кошмаром для ПВО США

Китайский гиперзвуковой дрон MD-19 может стать кошмаром для системы противовоздушной обороны (ПВО) США в случае конфликта с участием Вашингтона и Пекина. О возможностях дрона рассказали в публикации The National Interest (TNI).

Как пишет издание, новый дрон может развивать скорость более 6,1 тысячи километров в час. При этом летательный аппарат может переходить на дозвуковые скорости и осуществлять горизонтальную посадку на обычные взлетно-посадочные полосы.

Отмечается, что ключевой особенностью MD-19 станет использование искусственного интеллекта, который поможет беспилотнику формировать сложные траектории полетов. Автор допустил, что новый аппарат сможет нести ядерное оружие.

«Его способность перемещаться на большие расстояния со скоростью семь чисел Маха, а также динамичное маневрирование, усиленное заявлениями о том, что им управляет продвинутая система искусственного интеллекта, станут серьезной проблемой для существующих систем ПВО США», — говорится в материале.

Ранее в апреле представитель армии США рассказал, что испытания гиперзвуковой системы Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), известной как Dark Eagle, состоятся в декабре.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 15:14
  • 8674
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.04 14:14
  • 1
БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!
  • 28.04 13:48
  • 2
Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
  • 28.04 13:28
  • 2
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
  • 28.04 13:27
  • 2
Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции
  • 28.04 06:23
  • 7
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 28.04 05:05
  • 23
Генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания
  • 28.04 02:20
  • 1
Россия более чем удвоила производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 — доставлена очередная партия (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 05:40
  • 22
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.04 20:56
  • 10
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 26.04 20:38
  • 1475
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.04 20:20
  • 39
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.04 02:52
  • 2
СМИ: японские военные вышли на финишную прямую в создании рельсотрона
  • 25.04 19:36
  • 1
Массированная атака украинских БПЛА на Крым может быть подготовкой к десантной операции
  • 25.04 17:11
  • 40
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС