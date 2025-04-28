Командующий ВВС Перу подтвердил намерение закупить 12 новых истребителей в 2025 году

ЦАМТО, 25 апреля. Командующий ВВС Перу генерал Карлос Чавес Катериано подтвердил, что реализуемая закупка 24 новых истребителей будет разделена на два этапа: первые 12 самолетов планируется закупить в этом году, а еще 12 ед. – в 2026 году.

Как сообщает Infodefensa.com, на приобретении первых 12 истребителей, сопутствующей логистической поддержки и начального пакета вооружений в бюджете на 2025 ф.г. предусмотрено выделение средств в размере 2 млрд. долл. Еще 1,5 млрд. долл. будут включены в государственный бюджет на 2026 ф.г. для приобретения второй партии истребителей. Начиная с 2027 года, ВВС потребуются дополнительные средства для поддержки функционирования и модернизации самолетов, а также подготовки пилотов.

В интервью интернет-каналу Defensa.pe командующий также подтвердил, что все 24 истребителя будут закуплены у одного производителя, поскольку закупка двух типов самолетов не имеет смысла и обходится дороже.

На текущий момент победитель проводимого конкурса не выбран. Специалисты ВВС Перу завершают оценку предложений. После ее окончания предложение о выборе поставщика будет изучено Министерством обороны, одобрено Министерством экономики и финансов и, в конечном итоге, президентом Перу. Сейчас на поставку самолетов претендуют три компании: французская Dassault Aviation с "Рафаль", американская Lockheed Martin с F-16C/D Блок.70 и шведская Saab с "Грипен E". Предложение южнокорейской Korea Aerospace Industries (KAI) было отклонено, поскольку самолет KF-21 не запущен в серийное производство, не был принят на вооружение или продан зарубежному заказчику.

Что касается, недавно опубликованного запроса правительства Швеции в парламент с просьбой разрешить продажу Перу 12 истребителей "Грипен E", то на данный момент он является частью реализуемой в Швеции бюрократической процедуры для согласования экспортного соглашения, и не означает, что ВВС Перу приняли решение о выборе Saab победителем.

По оценке ЦАМТО, наиболее вероятным кандидатом на поставку является американский F-16C/D Блок.70 с учетом политики, проводимой Дональдом Трампом, и наметившегося курса на сближение с Вашингтоном. Так, в настоящее время власти Перу и США уже изучают возможность реализации проекта строительства в Перу космодрома. Кроме того, решено, что вместо приобретения третьей пары самолетов ВТА C-27J "Спартан" 28 апреля будет объявлен тендер на закупку двух транспортных самолетов "Боинг-737NG". Ввиду приближения назначенных на 2026 год выборов власти Перу все сильнее заинтересованы в лояльном к ним отношении администрации США.