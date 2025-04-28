Очередное болезненное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла» стало еще одним ударом для болельщиков легендарного клуба. Этому предшествовала неубедительная игра против «Лиона», где, несмотря на героические попытки победить на выезде, две ошибки голкипера Онаны привели лишь к ничейному результату. Рубен Аморим решил дать камерунскому вратарю отдохнуть, что неудивительно, учитывая его противоречивый сезон.

Положение «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице наглядно демонстрирует масштаб проблем – 14-е место в АПЛ с четырнадцатью поражениями в 32 матчах. Это катастрофический результат для клуба такого масштаба. Английские эксперты всё чаще поднимают вопрос о текущем статусе команды: является ли «МЮ» большим клубом в современных реалиях, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Барселона» или ПСЖ?

За последние 12 лет «красные дьяволы» не выигрывали чемпионат Англии. Аналитики 888starz uz подсчитали, что за этот период клуб потратил на трансферы более 1,5 миллиарда фунтов, но так и не смог создать сбалансированный состав, способный бороться за высшие титулы. В отличие от «Челси» и «Арсенала», которые тоже переживают длительные периоды без чемпионства, «Манчестер Юнайтед» опустился гораздо ниже по качеству футбола.

Многие считают, что виной всему политика владельцев – семьи Глейзеров и недавно присоединившегося к ним Джима Рэтклиффа. Теперь, чтобы мечтать о возрождении, клубу необходима масштабная реструктуризация состава.

Вратарская позиция и оборона: начало перемен

Вопрос с Андре Онаной, похоже, уже решен. Рубен Аморим вряд ли простит голкиперу многочисленные ошибки. Болельщики запомнили камерунца как мастера «бабочек», хотя и с регулярными сейвами. Вратарям «Манчестер Юнайтед» после ухода Эдвина ван дер Сара действительно не везет. Даже когда Аморим в последнем матче заменил Онану на Байиндира, ситуация не улучшилась – турецкий вратарь пропустил четыре мяча.

Оборона «красных дьяволов» демонстрирует удручающий уровень игры. Временами отдельные игроки показывают хороший футбол, но затем следует жесткое приземление. Ни один из защитников не может похвастаться стабильностью, а травмы ключевых игроков только усугубляют ситуацию.

Андре Онана. Источник: Манчестер Юнайтед

Ветераны на выход: Каземиро, Эриксен и другие

Карлос Каземиро, пятикратный победитель Лиги чемпионов, наверняка жалеет о своем переходе в «Манчестер Юнайтед». В «Реале» он был одним из лучших опорных полузащитников планеты, а в Манчестере скатился до роли игрока середняка АПЛ. Недавно бразильцу исполнилось 33 года, и его высокая зарплата стала еще одним аргументом для расставания.

Похожая ситуация с Кристианом Эриксеном, которому также 33 года, и он может стать свободным агентом. При желании датчанин наверняка найдет себе команду, хотя семья может настаивать на завершении карьеры, помня о его сердечном приступе на Евро. Если врачи разрешат, полузащитник может перейти в «Брентфорд», где работает датский тренер Томас Франк, что даст Эриксену шанс попасть на ЧМ-2026 в составе сборной Дании.

В отличие от ветеранов, Коби Майну – молодой воспитанник клуба, но с ним возникли разногласия на переговорах о новом контракте. Совладелец клуба Рэтклифф, планирующий потратить 2 миллиарда фунтов на новый стадион, явно не готов предложить игроку высокую зарплату. При этом Майну выделяется как футболист, за которого можно получить приличные деньги от конкурентов, учитывая общее снижение трансферной стоимости состава из-за плохой формы или возраста большинства игроков.

Нападение: Рэшфорд, Санчо и другие разочарования

Маркус Рэшфорд, отправившийся в аренду в «Астон Виллу», вряд ли вернется в «Манчестер Юнайтед». Аморим не горит желанием работать с футболистом, а сам Маркус, который едва не загубил карьеру в родном клубе, выглядит неплохо в Бирмингеме. Опытный тренер вроде Унаи Эмери может помочь Рэшфорду реализовать свой потенциал. Жаль, что МЮ не сможет стать как Лейпциг и нормально заработать даже на таких известных игроках.

Джейдон Санчо своими публичными высказываниями фактически уничтожил шансы на возвращение в «МЮ». Его реакция на переход Рэшфорда в «Астон Виллу» выглядела так, словно Маркус был освобожденным заложником. При этом сам Санчо разочаровал в «Челси», куда был отдан в аренду. Лондонский клуб вряд ли захочет выкупить вингера, и ему придется искать новую команду, возможно, уровнем ниже – например, в «Вулверхэмптоне».

Мэйсон Маунт, перешедший из «Челси» с большими надеждами, из-за травм и разочаровывающей игры может оказаться лишним в планах Аморима. Поскольку Бруну Фернандеш не торопится покидать «МЮ», Маунту важно искать новую команду, где он смог бы раскрыть свой потенциал, возможно, стоит переехать в Турцию, например, в Галатасарай, который активно принимает топовых игроков. В отличие от своего друга Деклана Райса, Мэйсон явно сделал неправильный выбор клуба.

Маркус Рашфорд. Источник: Манчестер Юнайтед

Молодые таланты под вопросом: Антони, Хёйлунд и Гарначо

Антони Дос Сантос, отправленный в аренду в «Бетис», смог адаптироваться в Испании и теперь имеет выбор. Появилась информация, что «Атлетико» готов предложить значительную сумму за бразильца, хотя это выглядит сомнительно. Если «Манчестер Юнайтед» не будет чрезмерно завышать цену (изначально речь шла о 75 миллионах евро), футболист наверняка останется в Испании.

Расмус Хёйлунд, стоивший клубу огромных денег, может быть продан из-за интереса «МЮ» к бразильцу Матеусу Кунье из «Вулверхэмптона». Датский нападающий заметно упал в цене после переезда в Англию из «Аталанты», и итальянские клубы уже проявляют интерес к его возвращению в Серию А.

Алехандро Гарначо, 20-летний аргентинский талант, также не оправдывает ожиданий. Как метко заметил Рой Кин, у Гарначо «больше детей, чем хороших матчей за «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне». Учитывая, что у Алехандро только одна маленькая дочь, шутка звучит особенно красноречиво. У молодого вингера явные проблемы с психологией – в его домашнем спортзале на стене портреты Роналду, Месси и... самого Гарначо, что говорит о недостатке скромности, необходимой для профессионального роста.

Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» ждет масштабная перестройка состава. Клуб, некогда бывший «Реалом» из Англии, должен заново выстраивать свою стратегию, чтобы вернуться на вершину европейского футбола.