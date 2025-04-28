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Военное обозрение

В Эстонии построят завод по выпуску взрывчатых веществ для боеприпасов

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Источник изображения: topwar.ru

Эстония приступает к реализации амбициозного проекта по строительству завода по производству взрывчатых веществ для боеприпасов. Правительство страны наделило Минфин полномочиями по созданию специальной компании Hexest AS, которая займется организацией нового предприятия.

В течение шести месяцев компания перейдет под управление оборонного ведомства, пишут местные СМИ.

В материале указано, что первоначальные инвестиции составят 7,2 млн евро и покроют расходы на инженерное проектирование и подготовительные работы. В то же время окончательное решение о полномасштабном строительстве будет принято через год, когда станут известны результаты проектных работ. Общий объем инвестиций оценивается в 120-130 млн евро.

Производственный комплекс планируется разместить на территории создаваемого оборонно-промышленного парка. Предприятие должно начать работу в первой половине 2028 года с годовой мощностью 600 тонн гексогена – взрывчатого вещества, используемого в артиллерийских снарядах, минах и ракетных боеголовках.

Эстонские власти рассматривают этот проект как стратегически важный для развития национальной оборонной промышленности и укрепления европейского оборонного потенциала.

Сообщается, что основными потребителями продукции станут как эстонские, так и другие европейские производители боеприпасов, испытывающие дефицит мощностей по производству взрывчатых веществ.

Параллельно с этим Эстония реализует масштабный проект по созданию оборонно-промышленного парка площадью около 100 гектаров. На его территории разместятся предприятия по производству боеприпасов различных калибров, взрывчатых веществ и сопутствующей инфраструктуры.

Как заявляют в Таллине, эти инициативы направлены на укрепление оборонно-промышленного комплекса страны и ее роли в системе европейской безопасности.

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Эстония
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