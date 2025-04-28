Путин обсудил с членами Совбеза развитие оборонно-промышленного комплекса

Президент России Владимир Путин 25 апреля обсудил с членами Совета безопасности (СБ) РФ вопросы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«У нас сегодня вопрос, связанный с развитием оборонно-промышленного комплекса. Два докладчика», — сказал Путин.

Отмечается, что с докладами выступили министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный прокурор Игорь Краснов.

23 апреля Путин сообщил, что задачи военно-промышленного комплекса (ВПК) России на текущий год еще более масштабные, чем в прошлом. Кроме того, он заявил о необходимости эффективной адаптации вооружения и техники к новым быстро меняющимся формам и методам ведения боевых действий.