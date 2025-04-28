Lockheed Martin превратит F-22 и F-35 в Ferrari

Defense News: Lockheed Martin внедрит в F-22 и F-35 технологии NGAD

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует внедрить в истребители пятого поколения F-22 и F-35 технологии программы Next Generation Air Dominance (NGAD), в рамках которой она конкурировала за создание самолета шестого поколения, но проиграла компании Boeing. Об этом пишет издание Defense News.

По словам генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, компания не собирается оспаривать решение Пентагона присудить победу в тендере NGAD корпорации Boeing. Вместо этого Lockheed Martin сосредоточится на модернизации F-22 и F-35, используя имеющийся задел по NGAD.

«По сути, мы собираемся взять платформу [F-35] и превратить его в Ferrari», — сказал менеджер.

Тайклет заметил, что усовершенствование истребителей пятого поколения позволит Lockheed Martin обеспечить «потенциально 80 процентов возможностей при 50 процентах стоимости за единицу самолета». Руководитель назвал F-35 в случае их модернизации «пятым поколением плюс».

В марте президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для Военно-воздушных сил США получила американская аэрокосмическая компания Boeing, работающая над самолетом F-47.