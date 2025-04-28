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ЦАМТО

Кыргызстан впервые продемонстрирует на Параде Победы ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" и ЗРС С-300ПС

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Элементы белорусского ЗРК С-125-2БМ
Элементы белорусского ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" в экспозиции оборонной выставки MILEX-2014 в Минске, июль 2014 года.
Источник изображения: Денис Федутинов / uav.ru

ЦАМТО, 25 апреля. На параде в Кыргызстане, посвященном празднованию Дня Победы, в этом году будут представлены недавно приобретенные в Беларуси и России зенитные ракетные комплексы С-125-2БМ "Алебарда" и ЗРС С-300ПС.

Видео с репетиции парада ко Дню Победы было заснято на военной базе в Токмаке 23 апреля.

Напомним, что контракт с ЗАО "Белтехэкспорт" на модернизацию зенитных ракетных комплексов малой дальности С-125 до уровня Печора-2БМ "Алебарда" был заключен в четвертом квартале 2022 года. Первый модернизированный мобильный ЗРК прибыл в Кыргызстан 1 февраля 2023 года, о чем сообщала пресс-служба президента РК.

О том, что в Кыргызстан поступит зенитный ракетный комплекс дальнего действия С-300ПС в интервью "Биринчи радио" 28 мая 2024 года сообщил начальник Генерального штаба республики Руслан Мукамбетов. По его словам, поставка комплексов (на тот момент) ожидалась в ближайшие месяцы. Также ведутся переговоры о приобретении других зенитных ракетных комплексов.

Окончательная договоренность о поставках в Киргизию ЗРС С-300ПС и беспилотников была достигнута в ходе состоявшегося 24-25 февраля визита в РФ президента республики Садыра Жапарова. Подтверждающих фото-/видеоматериалов поставки С-300ПС в Кыргызстан до сих пор не имелось.

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