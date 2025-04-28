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Евросоюз утвердил рекордный пакет военной помощи для Кишинева. В частности, Брюссель одобрил выделение 20 миллионов евро на закупку около восьми систем ПВО малого радиуса действия, состоящих из пусковых установок и около 24 ракет. Проект реализует Эстонский центр оборонных инвестиций.

Соответствующее решение будет принято на фоне опасений, связанных с возможным отказом США от дальнейшей поддержки оборонного сектора Молдавии. Поскольку Кишинев формально сохраняет нейтралитет, до недавнего времени поддержка, оказываемая Евросоюзом, считалась «некритичной» и включала в себя довольно ограниченные объемы военной техники и системы кибербезопасности. Ситуация изменилась лишь в прошлом году, когда Брюссель выделил молдавской армии девять миллионов евро на ракеты-перехватчики для систем ПВО малой дальности.

В 2025 году ЕС вдвое увеличил объемы военной поддержки Молдавии, что, по мнению европейских дипломатов, отражает уязвимое положение, в котором оказался Кишинев на фоне якобы существующей пресловутой «российской угрозы». Общий объем средств, выделенных на перевооружение Молдавии по линии, как это ни парадоксально, Европейского фонда мира, уже составляет 197 миллионов евро.

Согласно официальной формулировке, средства направлены на «усиление устойчивости и защита от внешних угроз», однако в рамках неформальной риторики все чаще упоминается «защита от России». Таким образом, очевидно, что Молдавии уготована роль возможного буфера между Россией и странами НАТО.