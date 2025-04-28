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Пентагон заинтересовался поисками воды на Луне

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Фото: Ognen Teofilovski / Reuters
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters.

SpaceNews: Пентагон заинтересовался созданием лунного спутника LASSO

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США опубликовало заппрос к промышленным компаниям с целью создания небольшого окололунного спутника для поиска водяного льда. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках программы Lunar Assay via Small Satellite Orbiter (LASSO) американскую сторону интересует отработка двух технологий.

Во-первых, Пентагон хочет протестировать навигационные системы и двигательные установки на высоте до 10 километров от поверхности Луны, где наблюдаются колебания гравитационного поля, что затрудняет поддержание стабильной орбиты.

Во-вторых, при помощи космического аппарата военное ведомство планирует за четыре года составить высокоточную карту всей лунной поверхности, на которую были бы нанесены регионы с приповерхностной концентрацией водяного льда не менее пяти процентов.

Ранее обозреватель журнала Aviation Week Гаррет Рейм написал, что компании ispace и Redwire могут создать для США военный посадочный лунный модуль.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что Министерство обороны США изучает возможность использования корабля Starship компании SpaceX для поддержки дозаправки космических аппаратов.

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