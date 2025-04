Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)

TNI: развитие ВМФ России не замедлилось после начала спецоперации

Несмотря на проведение спецоперации, Россия активно работает над развитием военно-морского флота, пишет TNI. В частности, постоянно модифицируются смертоносные "Ясени", подлодки класса "Антей", а также незаметные "Щуки". В свое время последние навели ужас на западную разведку, отмечает автор.

Россия уже более трех лет ведет масштабную спецоперацию на Украине, но военно-морские цели Кремля вовсе не отошли на второй план. Хотя Черноморский флот Москвы получил ряд серьезных ударов от вооруженных Западом ВСУ, она по-прежнему продолжает уделять основное внимание своим подводным возможностям. В марте Россия спустила на воду свою первую АПЛ, специально разработанную для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон". Подлодка "Пермь" стала шестой в семействе проекта 885/885М "Ясень" и, как ожидается, в следующем году достигнет эксплуатационной готовности. "Ясени", наряду с подводными лодками проекта 971 "Щука-Б" (по классификации НАТО: Akula) и проекта 949А "Антей" (по классификации НАТО: Oscar или "Оскар"), составляют костяк подводного флота Москвы.

Класс "Ясень"

Хотя "Ясени" технически задуманы еще Советским Союзом в годы холодной войны, первое судно этого класса было заложено лишь в 1993 году уже после распада СССР. Бюджетные ограничения задержали развитие проекта до конца 2000-х годов, когда российские чиновники решили возобновить его уже под новым обозначением "Ясень-М". С водоизмещением в 13 800 тонн и подводной скоростью более 35 узлов, эти лодки превосходят по возможностям своих предшественников. С точки зрения мощности вооружения они также весьма смертоносны. На "Ясенях" стоят по 32 пусковые установки для ракет "Калибр" и "Оникс". Предположительно "Ясени" также могут запускать и "Цирконы", которые, по утверждениям российских источников, развивают максимальную скорость в 9 Махов. Еще тревожнее то, что в будущем носителями "Цирконов" станут все российские подводные лодки.

Класс "Щука-Б"

Утверждается, что, познакомившись с советской подлодкой проекта 971 "Щука-Б" незадолго до распада СССР, западная разведка осталась глубоко поражена. Примечательно, что "Щуки" — одни из самых тихих подводных лодок в мире и до сих пор считаются скрытой угрозой. Они специально разрабатывались для противодействия американским аналогам и могли погружаться значительно глубже конкурентов класса "Лос-Анджелес". Что же касается огневой мощи, то "Щуки" оснащены крылатыми ракетами С-10 "Гранат" (по классификации НАТО SS-N-21), сопоставимыми с американскими "Томагавками". За минувшие годы Россия неоднократно модернизировала свои "Щуки", и платформа сохранила преимущество на фоне современных угроз. Новейшие лодки проекта 971 смертоноснее предшественников, поскольку могут запускать "Калибры".

Класс "Антей"

Спроектированные для борьбы с авианосными ударными группами США подводные лодки проекта 949А "Антей" строились с упором на огневую мощь. Как отмечает издание Naval Technology, подводная лодка оснащена 24 крылатыми ракетами П-700 "Гранит" (по классификации НАТО: SS-N-19 Shipwreck или "Кораблекрушение") с дальностью полета 550 километров. Ракета имеет длину 10,5 метров, весит 6,9 тонн с боеголовкой в 1 000 килограммов и развивает скорость до 1,5 Махов. В соответствии с договором СНВ все ядерные боеголовки этих ракет были заменены на фугасно-проникающие. Чтобы вынести все это вооружение, лодки проекта 949А довольно тяжелые. По водоизмещению они четвертые в мире, уступая лишь подводным лодкам проекта 941 "Акула", проекта 955 "Борей" и американским подводным лодкам типа "Огайо". "Антеи" развивают подводную скорость в 32 узла, но считается, что они медленнее погружаются и менее маневренны по сравнению с более новыми платформами.