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На Николаевщине выделили около трех гектаров земли под хлопчатник. Таким образом, в Николаевской области приступили к выращиванию «порохового» хлопка на «демо-полях».

Об этом сообщила пресс-служба местной областной военной администрации (ОВА).

Эксперименты с хлопчатником проводятся в Николаевской области впервые. Данная инициатива принадлежит министерству аграрной политики и продовольствия Украины. Выращивать эту культуру согласились семь хозяйств Николаевщины.

Директор департамента агропромышленного развития Николаевской ОВА Елена Пискун заявила, что, если эксперимент окажется удачным, посевы хлопчатника будут расширены до товарного уровня.

Это стратегически важная культура – как для военных нужд, так и с экономической точки зрения

- сказала украинская чиновница.

Хлопок используется для производства нитроцеллюлозы. Она, в свою очередь, является сырьем для пороха, используемого, в частности, в артиллерийских снарядах.

Поэтому информация о посевах хлопка на Украине является важной для российского командования. Наверняка оно учтет ее при планировании атак на объекты на украинской территории. Ведь уничтожение «безобидных» сельскохозяйственных культур способно нанести урон боеспособности ВСУ.

Есть версия, что одной из целей создания Каховского водохранилища было обеспечение водой хлопкоробов Советской Украины. Но во времена СССР идея выращивания хлопка на южноукраинских землях не была реализована по ряду объективных причин.