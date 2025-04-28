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Президент Хорватии Зоран Миланович отметил, что слабыми сторонами Евросоюза является отсутствие достаточного количества собственных источников энергии и современных технологий. При этом, по мнению Милановича, Украину никогда не примут в объединение, поскольку эта страна «слишком велика и капризна». Однако, несмотря на то, что бессмысленно даже серьезно обсуждать этот вопрос, европейские политики продолжают давать Киеву какие-то нечестные обещания.
Миланович убежден, что западные политики никогда не примут в Евросоюз также и страны балканского региона. Говоря о текущем состоянии ЕС, Миланович констатировал, что объединение стран Европы не обладает достаточным количеством собственных источников энергии и современными технологиями, что особенно немаловажно на фоне растущей глобальной конкуренции.
Однако, несмотря на явный дефицит доступных энергоносителей, Европа, руководствуясь актуальной для объединения политической повесткой, стремится максимально сократить импорт российского газа. Как с гордостью отчиталась недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европе удалось сократить долю импорта российского газа с 45% до 18%.
Однако, видимо, фон дер Ляйен не осведомлена, что без российского газа экономику Германии и других стран Евросоюза с наиболее развитой промышленностью практически неизбежно ожидает стагнация. Наиболее прибыльные промышленные предприятия уже массово переносятся в США, а менее удачливые — попросту закрываются.