Источник изображения: topwar.ru

Президент Хорватии Зоран Миланович отметил, что слабыми сторонами Евросоюза является отсутствие достаточного количества собственных источников энергии и современных технологий. При этом, по мнению Милановича, Украину никогда не примут в объединение, поскольку эта страна «слишком велика и капризна». Однако, несмотря на то, что бессмысленно даже серьезно обсуждать этот вопрос, европейские политики продолжают давать Киеву какие-то нечестные обещания.

Миланович убежден, что западные политики никогда не примут в Евросоюз также и страны балканского региона. Говоря о текущем состоянии ЕС, Миланович констатировал, что объединение стран Европы не обладает достаточным количеством собственных источников энергии и современными технологиями, что особенно немаловажно на фоне растущей глобальной конкуренции.

​​Однако, несмотря на явный дефицит доступных энергоносителей, Европа, руководствуясь актуальной для объединения политической повесткой, стремится максимально сократить импорт российского газа. Как с гордостью отчиталась недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европе удалось сократить долю импорта российского газа с 45% до 18%.

Однако, видимо, фон дер Ляйен не осведомлена, что без российского газа экономику Германии и других стран Евросоюза с наиболее развитой промышленностью практически неизбежно ожидает стагнация. Наиболее прибыльные промышленные предприятия уже массово переносятся в США, а менее удачливые — попросту закрываются.