Минобороны Израиля намерено вооружить танки "Меркава-4" барражирующими боеприпасами

ЦАМТО, 25 апреля. Минобороны Израиля оценивает поступившие от национальных компаний начальные предложения для принятия решения о том, какие типы барражирующих боеприпасов можно установить на ОБТ "Меркава-4" ВС страны.

Как сообщает Global Business Press Aerospace & Defence, тактико-технические требования разработаны на основе опыта, полученного в ходе применения ОБТ в густонаселенных районах Сектора Газа. При ведении боевых действий в населенных пунктах танки стали чрезвычайно уязвимы для современных противотанковых систем.

Начальная концепция заключается в оснащении "Меркава-4" специальными комплексами барражирующих боеприпасов, которые повысят ситуационную осведомленность экипажа и позволят командиру танка атаковать противника.

По информации оборонного аналитика Таля Инбара, существует острая необходимость в расширении поля зрения командира танка. Оснащенный электронно-оптической полезной нагрузкой барражирующий боеприпас позволит командиру обнаруживать скрытые угрозы и уничтожать их в режиме реального времени. Решение данной задачи имеет высокий приоритет для командования СВ Израиля.

Ряд израильских оборонных компаний, включая Uvision и Aeronautics, разработали комплексы барражирующих боеприпасов, которые применяются во многих странах мира, включая США. Системы, которые планируется установить на ОБТ "Меркава-4", должны будут обладать возможностями для одновременного выполнения двух задач: обнаружения и уничтожения противника.