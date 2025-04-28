Раскрыто число поставленных в зону СВО детекторов «Птицелов»

Глава «Элтех-Юг» Камин: В зону СВО поставили десять тысяч детекторов «Птицелов»

В зону специальной военной операции (СВО) поставили около десяти тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов». Соответствующее число ТАСС раскрыл гендиректор компании «Элтех-Юг» Александр Камин.

«В настоящее время идет работа над запуском в серийное производство модернизированной второй версии изделия — ПТ-02», — сказал глава предприятия в ходе международной выставки безопасности Securika Moscow 2025, проходящей в Москве с 23 по 25 апреля.

По его словам, изделие ПТ-02 позволит выявлять FPV-дроны и беспилотники-разведчики в диапазоне от 150 до 6200 мегагерц, а также может осуществлять перехват аналогового видео.

Ранее Камин сообщил газете «Известия», что ТП-2 («Птицелов-2») может работать в трех режимах, в том числе, благодаря встроенному декодеру для инвертированного видеосигнала, имеет функцию перехвата аналогового видео с вражеских дронов.

В отличие от детектора ПТ-1, устройство второго поколения имеет более продолжительное время работы в режиме сканирования (22 часа). В режиме непрерывного перехвата видео «Птицелов-2» может работать 12 часов.