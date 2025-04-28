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ЦАМТО

В Военной академии ВКО обсудили развитие радиолокационной разведки с учетом опыта СВО

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Академия им. Жукова
Военная академия воздушно-космической обороны им. Жукова.
Источник изображения: ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 25 апреля. В Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова состоялось заседание круглого стола.

Заседание было посвящено актуальным вопросам развития радиолокационной разведки с учетом опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции. Целью мероприятия стало определение путей совершенствования радиолокационной разведки воинскими частями и подразделениями радиотехнических войск.

В работе круглого стола под руководством начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил, генерал-майора А.М.Чедаева приняли участие более 100 человек: профессорско-преподавательский состав (включая докторов и кандидатов наук), слушатели, курсанты, адъюнкты и докторанты академии. Среди гостей были представители командования ПВО-ПРО, ОКБ "ЛЭМЗ" ПАО "НПО "Алмаз", а также Ярославского высшего военного училища ПВО.

В ходе дискуссии участники выработали согласованную позицию по ключевым направлениям развития способов и приемов боевого применения радиотехнических формирований. Обсуждались вопросы совершенствования организационно-штатной структуры, внедрения опыта СВО в подготовку специалистов РТВ и дальнейшего развития средств радиолокации.

Как было отмечено, подобные мероприятия способствуют укреплению связей Военной академии ВКО с научно-исследовательскими организациями, предприятиями оборонно-промышленного комплекса, другими военно-образовательными организациями Минобороны России, а также с Управлением радиотехнических войск командования Войск ПВО-ПРО Главного командования ВКС, с целью совершенствования средств радиолокационной разведки и обоснования порядка выполнения задач, возложенных на РТВ, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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