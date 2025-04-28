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ЦАМТО

В Госдуме предложили США провести совместный аудит поставок оружия Киеву

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Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ.
Источник изображения: Марат Абулхатин/ фотослужба Госдумы РФ/ ТАСС

ЦАМТО, 25 апреля. Соединенным Штатам необходимо организовать совместный с Россией аудит поставок вооружений на Украину и их перепродажи Киевом, заявил "РИА Новости" член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

"Африка предоставила Соединенным Штатам шанс начать обоснованный аудит военной помощи Украине, о котором говорил Илон Маск... Этот аудит может стать совместным проектом России и США, учитывая объем информации об утечках украинского оружия, которой обладает Российская Федерация", – сказал А.Шхагошев.

Депутат отметил, что ранее появилась информация о том, что в ходе визита Владимира Зеленского в ЮАР президент страны Сирил Рамафоса может попросить от него объяснений по поводу предполагаемой причастности Киева к вооружению и подготовке боевиков, действующих на африканском континенте. Парламентарий напомнил, что глава МИД Мали до этого называл Украину террористическим государством.

"Обнаружение следов украинской военной помощи террористам в Африке и на Ближнем Востоке носит не единичные случаи, а становится тенденцией. И чем дальше, тем больше таких случаев будет возникать", – считает А.Шхагошев.

По его словам, российские специальные службы фиксировали множество фактов поставок украинского оружия и боеприпасов на теневой рынок и готовы при необходимости предоставить соответствующую информацию.

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Мали
Россия
США
Украина
ЮАР
Персоны
Илон Маск
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